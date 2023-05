Deutsche Anleihen legen moderat zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag in einem Handel ohne besonders starke Impulse bis zum Mittag moderat zugelegt. Zuletzt stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,31 Prozent auf 135,84 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,29 Prozent.

Am Dienstag stehen aus Konjunktursicht kaum beachtenswerte Daten auf dem Programm. Aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) meldete sich am Vormittag Lettlands Notenbankchef Martins Kazaks zu Wort. Gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg deutete er an, dass die Leitzinsen im Euroraum stärker steigen könnten als derzeit erwartet. "Wir haben noch einiges an Boden gutzumachen, und weitere Zinserhöhungen werden notwendig sein, um die Inflation zu zähmen."

Aktuell beträgt der geldpolitisch entscheidende Einlagensatz der EZB 3,25 Prozent, nachdem ihn die Notenbank in der vergangenen Woche zum wiederholten Male angehoben hatte. Bankvolkswirte können sich zwei weitere Anhebungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte auf den kommenden beiden Ratssitzungen im Juni und Juli vorstellen. Für die Zeit danach wird eine Zinspause als möglich erachtet. "Ich glaube, das ist noch nicht so klar", sagte Kazaks mit Blick auf solche Erwartungen./bgf/jsl/mis