dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax behält 16000 Punkte im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax behält auch am Dienstag die 16 000 Punkte im Fokus. An einem Tag mit erneut vielen Quartalsberichten deutscher Unternehmen taxierte der Broker IG den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 15 973 Punkte. Am Vortag war die runde Marke erneut eine zu hohe Hürde gewesen."Die Aktienmärkte bleiben seitwärts gerichtet", schrieb am Morgen die Credit Suisse im Nachgang der New Yorker Börsen, die am Vortag wie der Dax keine klare Richtung fanden. Vier Wochen bewegt sich der deutsche Leitindex schon in einer Spanne von rund 350 Punkten. Unter 15 700 Zählern bekommt er Unterstützung, bei 16 000 ist dann aber Schluss gewesen. Den Experten zufolge halten Anleger sich zurück vor den am Mittwoch aus den USA erwarteten Inflationsdaten, die wichtig werden für den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed. Ein Thema bleibt laut der Credit Suisse auch ein drohender Zahlungsausfall der US-Regierung, sollte der Kongress nicht bald die Schuldenobergrenze anheben.

USA: - ZURÜCKHALTUNG - Nach der kräftigen Erholung im Anschluss an den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag haben sich die Anleger an den US-Börsen eine Auszeit gegönnt. Die wichtigsten Aktienindizes bewegten sich am Montag nur wenig. Mit den Inflationsdaten am Mittwoch steht bereits der nächste Höhenpunkt bevor, nachdem in der Vorwoche auch die Leitzinserhöhung der Notenbank Fed erfolgt war. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,17 Prozent auf 33 618,69 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex nach positiver Interpretation der Arbeitsmarktdaten eine viertägige Verlustserie beendet, die ihn um fast vier Prozent von seinem höchsten Stand seit Februar zurückgeworfen hatte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,05 Prozent auf 4138,12 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,25 Prozent auf 13 291,64 Punkte zu.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Für den Hang-Seng-Index in Hongkong ging es zuletzt um gut ein halbes Prozent nach unten. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen stieg hingegen um knapp ein halbes Prozent. In Japan notierte der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel rund ein Prozent im Plus. Verluste gav es ub Südkorea und Australien.

DAX 15952,83 -0,05% XDAX 15966,78 -0,06% EuroSTOXX 50 4348,65 +0,19% Stoxx50 4050,23 +0,44% DJIA 33618,69 -0,17% S&P 500 4138,12 +0,05% NASDAQ 100 13291,64 +0,25%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 135,47 +0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0988 -0,15% USD/Yen 135,02 -0,07% Euro/Yen 148,36 -0,23%

ROHÖL:

Brent 76,71 -0,30 USD WTI 72,90 -0,26 USD

