Europas Börsen vor US-Inflationsdaten im Minus

Frankfurt (Reuters) - Im Vorfeld der für Mittwoch geplanten US-Inflationsdaten haben sich die Anleger an den Aktienmärkten am Dienstag weiter zurückgezogen.

Der Dax verlor 0,4 Prozent auf 15.890 Punkte. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, bröckelte um knapp ein Prozent auf 4309 Zähler ab. Auch die Futures für die wichtigsten US-Indizes lagen im Minus.

Die Anleger warteten auf die am Mittwoch anstehenden Inflationsdaten aus den USA, von denen sie sich nach stark ausgefallenen Jobdaten vom Freitag weitere Hinweise erhofften, wann die US-Notenbank Fed das Ende des Zinserhöhungszyklus einläutet. "Der Arbeitsmarktbericht vergangene Woche hatte etwas für jeden Optimisten", sagte Susannah Streeter, Analystin beim Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Zum einen habe er auf eine Abkühlung des Arbeitsmarktes hingedeutet und gezeigt, dass die US-Notenbank Fed mit ihren Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation in die richtige Richtung geht. Andererseits sei er aber stark genug gewesen, um die Rezessionsängste zu lindern. "Der Wohlfühlfaktor ist inzwischen allerdings wieder weg und die Anleger fiebern dem nächsten Impuls entgegen."

GOLD GEFRAGT - ÖL WIEDER IM MINUS

"Der Markt ist sich wirklich unsicher, ob wir eine harte oder weiche Landung der globalen Wirtschaft sehen werden", sagte Giles Coghlan, Chefanalyst beim Broker HYCM. Sollte die Inflation deutlich unter den Erwartungen ausfallen, werde die Fed eine Zinspause einlegen können, was das die Chancen für eine weiche Landung erhöhe. "Das könne dann die Aktienmärkte wieder beflügeln."

Die Nervosität der Investoren stützte das Gold, das als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten gilt. Das Metall verteuerte sich um ein halbes Prozent auf rund 2031 Dollar je Feinunze. Unter Druck gerieten dagegen die Ölpreise. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und die leichte US-Sorte WTI verbilligten sich um jeweils rund ein Prozent auf 76,23 beziehungsweise 72,39 Dollar pro Barrel (159 Liter).

DAIMLER TRUCK TROTZ GEWINNSPRUNG UNTER DRUCK

Auf die Stimmung drückten auch schlechte Nachrichten aus den Unternehmen. Trotz eines Gewinnsprungs im Auftaktquartal blieb etwa der Lkw-Bauer Daimler Truck vorsichtig mit Blick auf das Gesamtjahr und beließ das Gewinnziel unverändert. Die Titel rutschten um knapp vier Prozent ab und waren damit größter Dax-Verlierer. Dagegen schoben sich die Aktien von Fresenius mit einem Plus von 7,6 Prozent an die Dax-Spitze. Die Quartalszahlen seien etwas besser ausgefallen als erwartet, sagte ein Händler.

Ein unter den Erwartungen liegendes Ergebnis drückte dagegen den niederländische Düngemittelhersteller OCI in Amsterdam um mehr als fünf Prozent. In London büßte zudem die Direct Line Insurance Group knapp sechs Prozent ein, nachdem der britische Versicherer davor gewarnt hatte, dass die Kfz-Schäden den Gewinn im laufenden Jahr belasten werden.

In den USA schickte eine pessimistische Prognose die Aktie des Chipherstellers Skyworks auf Talfahrt. Die Titel des Unternehmens, das Halbleiter für Produkte wie Apples iPhone herstellt, fielen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um knapp zehn Prozent. Die Rivalen Qualcomm and Qorvo verloren in ihrem Sog 0,5 beziehungsweise 1,6 Prozent. Skyworks erwartet für das laufende Quartal einen Gewinn pro Aktie von 1,67 Dollar. Von Refinitiv befragte Analysten waren von 1,82 Dollar ausgegangen. Die am Donnerstag veröffentlichten robusten Zahlen von Apple hatten Hoffnungen auf starke Bilanzen der Zulieferer geschürt. Allerdings nimmt die globale Nachfrage nach Smartphones insgesamt ab.

