OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / EMBRACE wird Teil des Wachstumsbereichs ...

EMBRACE wird Teil des Wachstumsbereichs Bertelsmann Next (FOTO) Gütersloh (ots) - - Employer-Branding Spezialist EMBRACE ab sofort bei Bertelsmann Investments - Organisatorische Neuzuordnung im Zuge der Neuausrichtung der Bertelsmann Dienstleistungsgeschäfte - Bertelsmann Next treibt Entwicklung der Wachstumsbranchen Digital Health, Mobile Gaming und HR Tech - Carsten Coesfeld: "Wir werden EMBRACE zu einer führenden deutschen HR-Tech-Company formen." Bertelsmann Investments (BI) übernimmt die unter der Marke EMBRACE zusammengefassten Recruiting- und Employer-Branding-Angebote des Kommunikationsunternehmens Territory, die ihrerseits Teil der neu firmierten Bertelsmann Marketing Services wird. Innerhalb von Bertelsmann Investments gliedert sich EMBRACE in den Wachstumsbereich Bertelsmann Next ein. Der Bereich treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran, u.a. in den Bereichen Digital Health, Mobile Gaming und HR Tech. Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Bei Bertelsmann Investments helfen wir Gründern, ihre Vision zu verwirklichen und ihr Unternehmen auf die nächste Ebene zu heben. Wir bieten unternehmerische Freiheit und stellen signifikante Mittel zur Verfügung, um neue Marktführer zu bauen. Wir werden Gero Hesse und seinem Team helfen, die beindruckende Erfolgsgeschichte von EMBRACE fortzuschreiben und das Unternehmen zu einer führenden deutschen HR-Tech-Company formen." Carsten Coesfeld weiter: "Für uns ist der HR-Tech-Markt eines der spannendsten Wachstumsfelder überhaupt. Der Bedarf vieler Unternehmen an Technologien, die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden datenbasiert und damit messbar machen, ist groß." EMBRACE umfasst als Gesamtmarke ein Agenturteam für Employer Branding- und Recruiting-Kampagnen, das jährlich stattfindende #RC-Festival, die Recruiting-Community sowie Content-Angebote wie Whitepaper, Webinare oder Podcasts. Ebenfalls Teil von EMBRACE sind die reichweitenstarken Recruiting-Plattformen Ausbildung.de, meinPraktikum.de und Trainee.de, die weiterhin unter ihrem jeweiligen Markennamen aktiv bleiben. Die Bündelung dieser Kompetenzen ermöglicht es EMBRACE, Arbeitgeber:innen ein ganzheitliches Angebot - von Employer Branding über Recruiting bis zum Thema Retention - zu unterbreiten, um auch in Zeiten des Fachkräftemangels erfolgreich Mitarbeitende zu gewinnen und zu binden. Gero Hesse, Geschäftsführer von EMBRACE, erklärt: "In Zukunft plant EMBRACE, durch Neugeschäft und strategische Investitionen in HR-Technologien schneller zu wachsen. Auch durch gezielte Akquisitionen soll die führende Rolle im HR-Markt weiter ausgebaut werden. EMBRACE bietet HR-Tech Founder:innen mit ihren innovativen Unternehmen ein ideales Zuhause unter dem Dach einer "Family of Brands". Vielversprechende Gespräche laufen bereits. Bertelsmann Investments wird uns dafür mit erheblichem Wachstumskapital ausgestatten." Über Bertelsmann Investments Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien, Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran, u.a. in den Bereichen Digital Health, Mobile Gaming und HR Tech. Durch Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,7 Milliarden Euro in über 400 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 300 aktive Beteiligungen weltweit. 