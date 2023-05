Scholz: Bürgerinnen und Bürger sollten grünen Wandel im Alltag spüren

STRASSBURG (dpa-AFX) - Bürgerinnen und Bürger sollten die Chancen des Wandels aus Sicht von Kanzler Olaf Scholz hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft im Alltag stärker spüren. Als Beispiele nannte der SPD-Politiker am Dienstag in einer Rede im Straßburger Europaparlament, dass Strom aus erneuerbaren Energien in Zukunft günstiger werde, weil es in ganz Europa genug Ladestationen für E-Autos gebe und Arbeitsplätze etwa in der Chip-Industrie entstünden.

"Diesen Wandel ambitioniert zu gestalten und dabei gleichzeitig niemanden zurückzulassen - das ist das große Zukunftsprojekt, hinter dem wir Europäerinnen und Europäer uns jetzt versammeln sollten", sagte der Kanzler.