Scholz ruft EU zu engerer Zusammenarbeit auf

Straßburg (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich für eine tiefere Integration der Europäischen Union ausgesprochen.

"Nicht weniger, sondern mehr Offenheit, mehr Kooperation sind das Gebot unserer Zeit", sagte Scholz am Dienstag laut Redetext im Europäischen Parlament in Straßburg mit Blick auf andere Vorschläge etwa aus Polen. Ein europäisches Asylsystem müsse noch vor der Europawahl 2024 verabschiedet werden. Zudem müsse der gemeinsame Einkauf von Munition und die Integration der europäischen Rüstungsindustrie vorangetrieben werden. Scharfe Kritik kam etwa von der Grünen-Fraktionschefin im Europaparlament, Terry Reintke, die Scholz mangelnde Führung in der Klimapolitik vorwarf. Wie Linken-Chef Martin Schirdewan kritisierte sie zudem, dass die Ampel-Koalition nötige Investitionen in Europa abwürge.

In der zweiten europäischen Grundsatzrede seiner Amtszeit plädierte Scholz zudem für eine Erweiterung der EU, die dann über 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger haben könnte. Zudem müsse die EU nun "zügig neue Freihandelsabkommen schließen" – mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten, mit Mexiko, mit Indien, Indonesien, Australien, Kenia "und perspektivisch mit vielen weiteren Ländern." Nur so könne man verhindern, dass weltweit niedrige Umwelt- und Sozialstandards festgeschrieben würden.

Scholz forderte eine "geopolitische" EU, die einer der Pole in einer multipolaren Welt sein solle. Die USA seien dabei der wichtigste Partner. Man sei aber dann ein besserer Verbündeter, wenn man technologisch souverän werde, mehr für Verteidigung ausgebe, zuverlässigere Lieferketten habe und mehr Unabhängigkeit bei kritischen Rohstoffen. Man müsse die Ukraine "langfristig" unterstützen. "Weil eine prosperierende, demokratische, europäische Ukraine die deutlichste Absage ist an Putins imperiale, revisionistische, völkerrechtswidrige Politik auf unserem Kontinent", betonte er mit Verweis auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

China erwähnt Scholz in seiner Rede nur am Rande. Der Kanzler warnte erneut vor einer Abkoppelung von China, die EU müsse aber ihre Risiken abbauen. Rivalität und Wettbewerb hätten seitens Chinas zugenommen. Die Europäer müssten die Sorgen und "berechtigten Interessen" der neuen Partner im globalen Süden ernst nehmen und gerade deshalb mit Nachdruck für Nahrungsmittelsicherheit und gegen den Klimawandel kämpfen.

Die EU-Partner und das Europäische Parlament rief Scholz zum einen auf, den Übergang zu Mehrheitsentscheidungen zu unterstützen, damit die Europäische Union durch den Wegfall von Vetos einzelner Staaten handlungsfähiger werde. Zudem solle man die EU-Kommission unterstützen, Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, wenn ein Mitgliedsstaat gegen grundlegende Werte der EU verstoße. Zuletzt hatten Vertragsverletzungsverfahren gegen die nationalkonservativen Regierungen in Polen und Ungarn für Spannungen gesorgt.

Eine Erweiterung um die Ukraine, Georgien und die Republik Moldau sowie die Westbalkan-Staaten sei auch für die EU wichtig. "Ein geopolitisches Europa misst sich auch daran, ob es seine Versprechen gegenüber seiner unmittelbaren Nachbarschaft einhält", mahnte Scholz.

Der Vorsitzende der Europäischen Konservativen (EVP), Manfred Weber, warf der Ampel-Koalition etwa bei der Debatte über ein Verbrenner-Aus oder Krisenhilfen mangelnde Absprachen auf europäischer Ebene vor. "Europa braucht Orientierung aus Berlin", sagte er. Der polnische Europa-Abgeordnete Ryszard Antoni von der in Warschau regierenden PiS-Partei sprach von einer "Tyrannei" der Mehrheiten im Parlament und bezeichnete die EU-Kommission als Oligarchen-Konstrukt. Deutschland könne man nicht trauen. Auf die ebenfalls scharfe Kritik der Grünen-Politiker Reintke an Scholz sagte Linken-Chef Schirdewan: "Liebe Terry, lass mich Dich erinnern: Ihr seid auch an der Regierung in Berlin beteiligt."

