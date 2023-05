Syngenta Group Logo grüsst beim Landeanflug

Syngenta Group, eines der weltweit führenden Innovationsunternehmen in der Agrarwirtschaft mit Hauptsitz in Basel, hat bei der Einflugschneise zum Flughafen Zürich zwei Logos aus 12'000 Kohlköpfen einer hauseigenen Sorte gepflanzt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230508005527/de/

Die Grösse der Logos beträgt zirka 45 x 108 Meter und die Anbaufläche umfasst 747 Quadratmeter respektive 29 x 68 Meter und 299 Quadratmeter. (Photo: Business Wire)

Beim Rotkohl handelt es sich um die Sorte «Rescue», die sich durch hervorragende Qualität und Lagerfähigkeit auszeichnet.

Der Schriftzug des Logos wurde von den Mitarbeitenden von Syngenta angepflanzt.

Nach der Ernte wird das essbare Feldlogo in den Kantinen der Syngenta zu Gerichten verarbeitet und an verschiedene wohltätige Organisationen in der Schweiz gespendet. Unter anderen wird die Schweizer Tafel eine grosse Menge der Gerichte abnehmen.

Mit der Aktion verdeutlicht die Syngenta Group ihre Schweizer Wurzeln und ihre Aktivitäten und Service-Leistungen für Landwirte in über 100 Ländern weltweit. Die Innovationen von Syngenta in den Bereichen Saatgut und Pflanzengesundheit tragen wesentlich zur weltweiten Ernährungssicherheit bei und dass Lebensmittel gesund, bezahlbar und nachhaltig sind.

Syngenta Group ist ein globales Unternehmen mit globalem Hauptsitz in Basel. Das Unternehmen ist mit sechs Standorten und 2'900 Mitarbeitenden in der Schweiz einer der grössten Schweizer Arbeitgeber. Die Vorgängerfirmen von Syngenta wurden vor über 250 Jahre gegründet.

(Mehr Informationen: https://www.syngentagroup.com/de/stories/unser-logo-ist-am-flughafen-zurich-gelandet)

Über Syngenta Group Co. Ltd.

Die Syngenta Group ist eines der weltweit führenden Innovationsunternehmen in der Agrarwirtschaft und blickt auf eine mehr als 250-jährige Geschichte zurück. Mit mehr als 57.000 Mitarbeitenden in über 100 Ländern verfolgt die Syngenta Group das Ziel, die Nahrungsmittelproduktion durch regenerative Landwirtschaft zu transformieren. Diese fusst auf einem wissenschaftlich fundierten und technologiegestützten Ansatz, um die Bodengesundheit zu verbessern, eine starke Produktivität sowie hochwertige Lebensmittel zu liefern und gleichzeitig den Klimawandel zu bekämpfen und die verlorene Artenvielfalt wiederherzustellen. Die Syngenta Group ist in China (Schanghai) registriert und hat ihren Verwaltungssitz in der Schweiz. Die Stärke des Konzerns basiert auf seinen vier Geschäftseinheiten, die Kunden überall auf der Welt mit branchenführenden Angeboten versorgen: Syngenta Crop Protection mit Sitz in der Schweiz, Syngenta Seeds mit Sitz in den USA, ADAMA® mit Sitz in Israel und Syngenta Group China.

Fotos und Videos der Syngenta Group finden Sie in der Syngenta Group Mediathek.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230508005527/de/

Media Relations media@syngentagroup.com