ANALYSE: DZ Bank traut Dax bis zum Jahresende Rekordhoch zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer in ihren Augen durchaus guten Quartalsberichtssaison der Unternehmen wird die DZ Bank optimistischer für den deutschen Leitindex. Analyst Sven Streibel hob sein Jahresendziel für den Dax in einer Studie vom Mittwoch auf 16 500 Punkte an und traut dem Index damit noch 2023 einen Rekord zu. Erst im März hatte er das Dax-Ziel auf 16 000 Zähler nach oben geschraubt.

Der aktuelle Dax-Rekord von rund 16 290 Punkten stammt aus dem November 2021, bevor Russlands Krieg gegen die Ukraine sowie steigende Leitzinsen infolge hoher Inflation die Börsen weltweit im Jahr 2022 heruntergezogen hatten. Seit Herbst 2022 läuft es aber wieder rund, der Dax hat sich seit dem September-Rutsch auf fast 12 000 Punkte stark erholt. Zuletzt hing er aber an der psychologisch wichtigen Marke von 16 000 Punkten fest.

"In der aktuellen Berichtssaison bestätigen europäische Hersteller von Automobilen, Luxusgütern und Sportartikeln eine gesunde Erholung der chinesischen Umsätze, wenn auch der starke Aufschwung aus Q1 nicht über das gesamte Jahr fortführbar erscheint", schrieb Streibel. Wichtig sei vor allem, dass die Unternehmen positiv auf die weitere Erholung des chinesischen Konsumverhaltens blickten.

Selbst unter konservativen Annahmen erwartet er daher mindestens ein Null-

Gewinnwachstum der Dax-Unternehmen im laufenden Jahr. Daher habe er das Dax-Ziel auf 16 500 Punkte angehoben und das für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 auf 4500 Punkte.

2024 dürfte dann aber träge starten: Für Mitte des kommenden Jahres nennt Streibel Ziele auf dem Niveau von Ende 2023. Denn: aktuell fehlten noch

Wirtschaftsimpulse und es gelte, die möglichen Effekte einer zwischenzeitlichen

Konjunkturverlangsamung beziehungsweise von Kursrücksetzern einzubeziehen. Insgesamt hingen europäische Aktien maßgeblich von Chinas wirtschaftlichem Aufschwung ab./mis/ag/stk