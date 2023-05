Bundesbankchef - Kommen bei Leitzins möglicherweise auf die Zielgerade

Berlin/Athen (Reuters) - Die EZB ist laut Bundesbankpräsident Joachim Nagel mit einer strafferen Geldpolitik auf dem rechten Weg zum Ziel Preisstabilität.

"Wir sind mit den Zinserhöhungen noch nicht am Ende, da gibt es noch was zu tun", sagte er am Mittwoch im Deutschlandfunk. Die Geldpolitik müsse hartnäckig bleiben, denn die Inflation erweise sich oft als ein sperriges Phänomen. Die EZB sei auf gutem Wege: "In der Tat kommen wir möglicherweise auf die Zielgerade, in dem Sinne, indem wir den Bereich erreichen in der Geldpolitik, der als restriktiv bezeichnet werden kann." Damit bezieht er sich auf das Niveau der Zinsen, das eine Wirtschaft bremst.

Der griechische Notenbankchef Yannis Stournaras geht davon aus, dass die Phase der Zinserhöhungen dieses Jahr an ihr Ende kommt, falls nichts Dramatisches dazwischenkommt. Entsprechend äußerte sich der als Vertreter einer vergleichsweise weichen geldpolitischen Linie geltende Währungshüter in einem Interview mit dem Nachrichtenportal imerisia.gr.

Nagel wird von vielen Beobachtern hingegen als Verfechter einer eher straffen Linie im EZB-Rat gesehen. "Der Kurs stimmt und das ist für mich entscheidend", betonte er mit Blick auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und fügte hinzu: "Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, und ich haben ja ein identisches Verständnis über die Funktion und die Rolle der Geldpolitik."

ZEICHEN STEHEN AUF ZINSERHÖHUNG

Er sei zuversichtlich, dass die Maßnahmen der EZB mit Blick auf die Inflation Wirkung zeigten. Erste Anzeichen dafür seien aus der Kreditvergabe, bei der wirtschaftlichen Aktivität und dem Rückgang der Gesamtinflationsrate abzulesen, sagte Nagel.

Die Inflation im Euroraum liegt mit zuletzt 7,0 Prozent weiter deutlich über der Notenbank-Zielmarke von 2,0 Prozent. In Deutschland stiegen die Preise im Schnitt um 7,2 Prozent. Nagel hätte sich vor diesem Hintergrund bei der jüngsten Zinserhöhung der EZB einen größeren Schritt vorstellen können - und zwar um 0,5 statt der beschlossenen 0,25 Prozentpunkte. Zusammen mit dem beschlossenen Bilanzrückbau stimme jedoch "die Kombination aus diesen beiden Maßnahmen". Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder erhalten, liegt bei 3,25 Prozent. Am Geldmarkt wird erwartet, dass im Juni ein weiterer Schritt um 0,25 Prozentpunkte erfolgen wird. Wie es ab Juli weitergeht, ist noch nicht ausgemachte Sache.

