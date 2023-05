Continental verspürt Rückenwind durch Zuwächse im Auftaktquartal

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Zulieferer Continental hat dank der Erholung seines Autogeschäfts Umsatz und Gewinn im ersten Quartal deutlich gesteigert.

Der Vorstand um Konzernchef Nikolai Setzer erwartet eine Fortsetzung dieser Entwicklung und bekräftigte seine Geschäftsprognose für das Gesamtjahr. Zuversichtlich stimmt ihn auch ein Großauftrag im Geschäftsfeld Autonomes Fahren in Höhe von 1,7 Milliarden Euro.

Nach dem schwachen Auftaktquartal des vergangenen Jahres legte der Umsatz nun um elf Prozent auf 10,3 Milliarden Euro zu, wie das Dax-Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitteilte. Der Betriebsgewinn (bereinigtes Ebit) kletterte um 35 Prozent auf 578 Millionen Euro, was einer Marge von 5,6 Prozent entspricht. Der Nettogewinn stieg um 59,6 Prozent auf 382 Millionen Euro. An der Börse legte die Conti-Aktie zum Handelsstart um vier Prozent zu.

"Wir halten an unserem Ausblick für das Gesamtjahr fest", erklärte Finanzchefin Katja Dürrfeld. Demnach rechnet der Vorstand mit einem Umsatz von 42 bis 45 Milliarden Euro und einer Marge von 5,5 bis 6,5 Prozent. Im laufenden Jahr erwartet Continental unverändert eine Zunahme der weltweiten Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen um zwei bis vier Prozent.

Die Autosparte, die im Vorjahresquartal tief in die roten Zahlen gerutscht war, schrieb nun einen kleinen Gewinn. Die Marge lag mit 0,8 Prozent deutlich über der des ersten Quartals des Vorjahres von minus 4,1 Prozent. Der Umsatz stieg um 18,1 Prozent auf fünf Milliarden Euro, was allerdings zu einem geringen Teil an Wechselkurseffekten und einem veränderten Zuschnitt der Sparte lag.

Das Ergebnis der Autosparte liege wie erwartet unterhalb der Prognose für das Gesamtjahr, erklärte Vorstandschef Setzer. "Dies wird sich gemäß unseren Erwartungen im weiteren Jahresverlauf entsprechend positiv entwickeln."

(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)