Credit Agricole verdoppelt Gewinn zum Jahresstart

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Bank Credit Agricole ist dank guter Geschäfte im Investmentbanking mit einem Gewinnsprung ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal verdiente das Institut gut 1,2 Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Paris mitteilte. Rechnet man eine Sonderbelastung von Anfang 2022 heraus, belief sich der Anstieg noch auf gut 60 Prozent.

Während die Erträge im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen um 42 Prozent zulegten, wuchsen die gesamten Erträge um knapp 10 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro. Zudem legte das Geldhaus mit 374 Millionen Euro nur rund halb so viel für ausfallgefährdete Kredite zurück wie ein Jahr zuvor. Auch im Fondsgeschäft sprangen die Erträge nach oben. Im normalen Geschäft mit Privat- und Firmenkunden machten sich jedoch die gestiegenen Zinsen negativ bemerkbar. So musste die Credit Agricole den Kunden höhere Zinsen für ihre Einlagen bezahlen. Höhere Zinsen für Kredite machten dies aber noch nicht wett.

Die Credit Agricole ist börsennotiert, gehört aber mehrheitlich kleineren Genossenschaftsbanken. Von der Struktur her ist das Geldhaus damit in Deutschland am ehesten mit der DZ Bank vergleichbar, die als Zentralinstitut für den Genossenschaftssektor dient. Die DZ Bank ist aber nicht börsennotiert./stw/zb/stk