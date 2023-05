DAX Ausblick: US-Inflation wie erwartet – 16.000-Punkte weiter im Fokus

Die 16.000-Dollar-Marke haben DAX-Anleger auch nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten nicht aus den Augen verloren. Hoffnung schöpfen Investoren dies- und jenseits des Atlantiks durch rückläufige Teuerungsraten in den USA.

Nach Veröffentlichung der Daten notiert das Frankfurter Börsenbarometer bei rund 15.960 Punkten und damit 0,12 Prozent in der Pluszone.

US-Verbraucherpreise sinken stärker als erwartet – Zinsfantasien schnellen zurück

Die US-Teuerung lag im April per Jahresmonatsvergleich bei 4,9 Prozent und damit unter den Erwartungen in Höhe von 5,0 Prozent. Im Monat zuvor wurden bereits 5,0 Prozent ausgewiesen. Damit befindet sich der Preisdruck seit Juni 2022 weiter auf dem absteigenden Ast (9,1 Prozent).

Die sogenannte Kernrate der Inflation lag mit 5,5 Prozent jedoch so hoch wie im Vorfeld prognostiziert. Im Monat zuvor lag der Wert noch bei 5,6 Prozent.