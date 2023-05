DAX® Geringe Vola - hohe Vola?

Diese Woche steht weiter im Zeichen sehr geringer Marktschwankungen. So lagen auch gestern erneut lediglich gut 80 Punkte zwischen dem Tageshoch und dem entsprechenden Tagestief. Auch im Vergleich zu den beiden Vortagesschlusskursen ergab sich gestern nur eine marginale Veränderung. Die bereits seit Wochen andauernde Bewegungsarmut schlägt sich auch in diversen Volatilitätsindikatoren nieder. Hervorheben möchten wir die Bollinger Bänder, deren Begrenzungen nur noch 350 Punkten auseinanderliegen. Diese Konstellation war in der Vergangenheit der ideale Nährboden dafür, dass der nächste Bewegungsimpuls schnell dynamisch und nachhaltig vonstattengehen dürfte. Das obere Bollinger Band (akt. bei 16.000 Punkten) harmoniert dabei bestens mit den jüngsten beiden Verlaufshochs. Ein Sprung über diese Hürden würde deshalb den Weg bis bisherigen Rekordhoch bei 16.290 Punkten ebnen. Andererseits unterstreicht das untere Bollinger Band (akt. bei 15.654 Punkten) nochmals die Bedeutung der in den letzten Tagen immer wieder angeführten Kernunterstützung. Gemeint ist die Kombination aus den Hochs bei 15.706/15.659/15.634 Punkten, den jüngsten Korrekturtiefs sowie dem „Ostergap“ (15.626 zu 15.601 Punkte).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

