Dax vor US-Inflationsdaten kaum verändert

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt herrscht nahezu Stillstand. Der Dax kommt nach wie vor kaum vom Fleck. Nun wird als Impulsgeber auf die Verbraucherpreisdaten für April aus den USA gewartet. An einem weiteren Handelstag mit zahlreichen Quartalsberichten gab der deutsche Leitindex am Mittwoch kurz nach dem Börsenauftakt um 0,04 Prozent auf 15.949,63 Punkte nach. Der MDax sank um 0,07 Prozent auf 27.295,79 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte zugleich um 0,10 Prozent auf 4327,45 Punkte vor.