Interview mit David Hartmann – Adidas mit schwachen Zahlen nach Kooperationsende

Adidas hat am Freitag in die Bücher blicken lassen.

Werbung





Adidas hat am Freitag in die Bücher blicken lassen. An der Börse kamen die Zahlen des Sportartikelherstellers gut an, obwohl nicht zuletzt die Ereignisse rund um Kanye West negativ aufs Ergebnis wirkten. Als Reaktion auf verbale Entgleisungen des US-Musikers, beendete Adidas die lukrative die Yeezy-Kooperation. Was das für die Aktionäre von Adidas bedeutet, erklärt David Hartmann von Vontobel.



Der Experte für Zertifikate stellt außerdem ein Produkt vor, mit dem Anleger von den Entwicklungen bei Adidas profitieren können. Wie das genau funktioniert und zu welchen Konditionen, erfahren Sie in der Sendung.



Bonus-Zertifikate



WKN Basiswerte Bonuslevel Barriere Bonus

rendite Bewertungs-

tag Geld Brief Zeit VU56NE Adidas 220,00 130,00 22,67% 21.06.2024 179,23 179,42 11:30 VU56NK Adidas 220,00 120,00 18,87% 21.06.2024 184,95 185,13 11:30 VU56PJ Adidas 220,00 140,00 26,30% 21.06.2024 174,07 174,27 11:30

Stand: 10.05.2023 11:30 Uhr; Währung: EUR

Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt

Expertenwebinar mit Stephan Feuerstein und Ingmar Königshofen, jeden Mittwoch ab 17:30 Uhr. Jetzt anmelden

Kennen Sie schon unsere Newsletter?

Eine übersichtliche Zusammenfassung der Vontobel Aktienanleihen-Neuemissionen finden Sie im wöchentlich erscheinenden "Aktienanleihen Investor". Diesen und weitere spannende Newsletter zu verschiedenen Themenfeldern können Sie hier kostenfrei abonnieren.

Bank Vontobel Europe AG

Digital Investing



Bockenheimer Landstraße 24

DE-60323 Frankfurt am Main

INT: +49 69 695 996 3205



Email

Website TEL: 00 800 93 00 93 00INT: +49 69 695 996 3205