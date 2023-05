Ölpreise geben leicht nach - US-Inflationszahlen im Blick

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 76,89 US-Dollar. Das waren 55 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung fiel um 49 Cent auf 73,22 Dollar.

An den Finanz- und Rohstoffmärkten richten sich die Blicke zur Wochenmitte auf Inflationszahlen aus den USA. Die Daten dürften den kurzfristigen Kurs der US-Notenbank Fed mitbestimmen. Die starken Zinsanhebungen der Fed seit März 2022 haben an den Ölmärkten ihre Wirkung nicht verfehlt. Sie gelten als einer der wichtigsten Gründe für die teils deutlichen Preisabschläge in den vergangenen Wochen und Monaten.

Experten verbinden den entschlossenen Inflationskampf der Fed mit konjunkturellen Risiken bis hin zu der Gefahr einer Rezession. Ein wirtschaftlicher Abschwung geht in der Regel mit einer deutlich schwächere Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel einher./bgf/mis