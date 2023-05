Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Baerbock/China

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Baerbock/China:

"Zum Besten, was sich über das Treffen von Außenministerin Baerbock mit ihrem chinesischen Amtskollegen sagen lässt, gehört, dass es überhaupt zustande kam, unmittelbar nach der brüsken Ausladung von Bundesfinanzminister Lindner in Peking. Zwischen beiden Ländern weht seit Ausbruch des Ukrainekriegs ein kalter Wind, erkennbar auch an den gegenseitigen Ermahnungen, die sich wie ein roter Faden durch die gemeinsame Pressekonferenz zogen. Die EU bereitet Sanktionen gegen Unternehmen aus Drittstaaten vor, denen Europa vorwirft, Russlands Angriffskrieg mit Lieferungen zu unterstützen. China hat darauf mit dem Muster reagiert, das die Welt seit Amtsantritt von Präsident Xi kennt: mit harten Drohungen. Das muss noch nicht der Auftakt zu dem seit langem befürchteten Wirtschaftskrieg sein, doch die Europäer machen mit ihrer Zeitenwende erkennbar Ernst, und die Gefahr, dass es im weltumspannenden Ringen der Systeme so weit kommt, war noch nie so groß."/zz/DP/nas