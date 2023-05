Silberpreis nach US-Inflationsdaten im Plus – 26 Dollar im Visier

Der Silberpreis kann unmittelbar nach Veröffentlichung neuer Inflationsdaten aus den USA zulegen. Die Anleger hoffen in diesem Zusammenhang, dass der geldpolitische Gegenwind in Zukunft weniger stark ausfallen könnte. Für eine Unze des Edelmetalls müssen Anleger am Mittwochnachmittag laut IG-Indikation rund 25,71 Dollar auf den Tisch legen und damit 0,14 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag.

Teuerung in den USA lässt weiter nach – seit Juni 2022 gestalten sich die Verbraucherpreise rückläufig

Dass der Preisdruck in den USA weiter nachlässt, nährt in Anlegerkreisen zusehends die Zuversicht, dass ein sogenannter Zinsgipfel schon bald erreicht sein könnte. Mit 4,9 Prozent lagen die Verbraucherpreise im April niedriger als im März (5,0 Prozent) und ebenfalls unter den Erwartungen in Höhe von 5,0 Prozent. Seit Juni 2022 gestalten sich die Verbraucherpreise damit weiter rückläufig.

Die von der Notenbank Federal Reserve (Fed) mit Argusaugen betrachtete Kernrate lag mit 5,5 Prozent so hoch wie im Vorfeld erwartet und ebenfalls unter dem Vormonatswert (5,6 Prozent).