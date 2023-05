US-Bankenindex KBW - Im Crash vor großer charttechnischer Herausforderung

KBW Bank Index - Kurs: 75,10 € (Nasdaq)

Wie in der letzten Multi-Timeframe-Analyse zum KBW Bankenindex herausgearbeitet, hat der Kurseinbruch unter die Unterstützungen bei 91,14 und 92,73 Punkten im März zu einem starken Verkaufssignal geführt und der Index in der Folge auch die Haltemarke bei 81,99 Punkten durchbrochen.

Unter 69,00 Punkten droht der freie Fall

Aktuell tendiert der Index entlang einer früheren Abwärtstrendlinie weiter nach Süden und erreichte dabei in der letzten Woche fast schon den Support bei 69,00 Punkten. Sollte dieser jetzt unterschritten werden, dürfte sich die Abwärtsbewegung weiter beschleunigen. Das nächste Projektionsziel auf der Unterseite liegt bei 59,75 Punkten, die nächste charttechnische Unterstützung dagegen erst bei 55,40 Punkten. Dabei handelt es sich um das Tief des Corona-Crash aus dem Jahr 2020. Sollte auch diese Marke nicht gehalten werden, sind sogar weitere Verluste bis 46,00 Punkte möglich.

Um sich aus dem Abwärtssog zu befreien, müsste der Index dagegen über die Hürde bei 81,99 Punkten ausbrechen. Damit wäre auch eine frühere Abwärtstrendlinie zurückerobert und so zumindest eine Erholung in Richtung 91,14 und 92,73 Punkte möglich. Von einem Ende des Abwärtstrends wäre der Bankensektor in den USA aber auch in diesem Szenario noch weit entfernt.

KBW Bank Index Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)