Dax wenig verändert erwartet - Bilanzen und BoE im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben auf der Hut.

Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Am Mittwoch hatte der Leitindex 0,4 Prozent auf 15.896,23 Punkte verloren. Die US-Börsen hatten uneinheitlich geschlossen, nachdem die US-Inflationsrate überraschend gesunken war. In China stiegen die Verbraucherpreise im April so gering wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr.

Großbritannien macht hingegen eine noch immer jenseits der Zehn-Prozent-Marke liegende Teuerungsrate zu schaffen. Die Bank von England (BoE) dürfte deswegen am Donnerstag den Leitzins weiter in die Höhe schrauben. Von Reuters befragte Experten rechnen mit einer Anhebung um einen viertel Prozentpunkt auf 4,50 Prozent.

Die hohe Inflation wird auch eins der Themen beim Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der sieben führenden Industrienationen sein, das im japanischen Niigata stattfindet.

Bei den Unternehmen legten unter anderem Deutsche Telekom und ThyssenKrupp Zahlen vor. Auf der Hauptversammlung von Adidas dürfte der Rückzug von Partnerschaft mit dem US-Skandal-Rapper Kanye West diskutiert werden.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.896,23

Dax-Future

15.984,00

EuroStoxx50

4.306,76

EuroStoxx50-Future

4.299,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.531,33 -0,1 Prozent

Nasdaq

12.306,44 +1,0 Prozent

S&P 500

4.137,64 +0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

29.129,27 +0,0 Prozent

Shanghai

3.315,55 -0,1 Prozent

Hang Seng

19.721,83 -0,2 Prozent

(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)