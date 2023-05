GNW-Adhoc: Alation ernennt Jill Woodworth zum Chief Financial Officer und David Chao zum Chief Marketing Officer

^REDWOOD CITY, Kalifornien, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc. (https://www.alation.com/), der führende Anbieter von Enterprise Data Intelligence-Lösungen (https://www.alation.com/solutions-overview/), hat die Ernennung von Jill Woodworth (https://www.alation.com/leadership-team/jill- woodworth/) zum Chief Financial Officer und David Chao (https://www.alation.com/leadership-team/david-chao/) zum Chief Marketing Officer bekannt gegeben. Die neu eingestellten Führungskräfte werden auf der Dynamik und dem wachsenden Kundenstamm des Unternehmens aufbauen, zu dem mehr als 35 % der Fortune-100-Unternehmen gehören. Woodworth und Chao werden eine entscheidende Rolle bei der Skalierung des globalen Wachstums von Alation spielen, nachdem kürzlich Niederlassungen in Chennai (https://www.alation.com/blog/alation-apac-presence/) und London (https://www.alation.com/blog/alation-global-impact-accelerate-business-growth/) eröffnet wurden, um die zunehmende Nachfrage nach Data Intelligence (https://www.alation.com/blog/what-is-data-intelligence/) zu befriedigen. Jill Woodworth verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung im Finanz- und Investmentbanking-Bereich. Sie war zuvor CFO bei Peloton (https://www.onepeloton.com/), wo sie das weltweite Finanzgeschäft leitete und das Unternehmen durch den Börsengang führte. Vor Peloton war Jill Managing Director bei JP Morgan und beriet Unternehmen bei Fusionen und Übernahmen, Finanzierungen und Börsengängen. David Chao bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Skalierung von Go-to-Market-Strategien für SaaS-Unternehmen im B2B-Bereich mit. Zuletzt war er als VP of Marketing bei Datadog (https://www.datadoghq.com/), wo er nach der Übernahme von Sqreen durch das Unternehmen tätig wurde. Vor seiner Tätigkeit bei Sqreen war er VP und Head of Product Marketing bei MuleSoft, wo er eine entscheidende Rolle beim Wachstum des Unternehmens spielte, was zu dessen erfolgreichem Börsengang im Jahr 2017 und der anschließenden Übernahme durch Salesforce im Jahr 2018 führte. ?Wir expandieren weiterhin schnell rund um den Globus", so Satyen Sangani (https://www.alation.com/leadership-team/satyen-sangani/), CEO und Mitbegründer von Alation. ?Jill und David bringen jahrzehntelange Erfahrung mit, die es uns ermöglichen wird, durchdacht und effizient zu skalieren. Sie sind beide großartige Führungspersönlichkeiten, und ich freue mich darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um Alation in dieser nächsten Phase weiterzubauen." ?Alation verkörpert alles, wonach ich bei meiner nächsten Anstellung gesucht habe: schlaue und engagierte Mitarbeiter, ein Produkt, an das ich glaube, und die Möglichkeit, ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen", sagte Jill Woodworth (https://www.alation.com/leadership-team/jill-woodworth/), CFO von Alation. ?Die Data-Intelligence-Plattform von Alation ist essenziell für jedes Unternehmen, das seine Effizienz steigern, datenbasierte Entscheidungen treffen und eine starke Datenkultur (https://www.alation.com/blog/what-is-data-culture/) aufbauen will. Ich freue mich darauf, das, was ich während meiner Karriere gelernt habe - insbesondere die Skalierung von wachstumsstarken Unternehmen - bei Alation anzuwenden." ?Die Data Intelligence Plattform von Alation ist die Grundlage des modernen Datenstacks (https://www.alation.com/blog/modern-data-stack-explained/)", so David Chao (https://www.alation.com/leadership-team/david-chao/), CMO bei Alation. ?Ich freue mich, künftig bei einem Unternehmen zu arbeiten, das Wirtschaftsführern hilft, die Informationen zu finden und zu verstehen, die sie für datengestützte Entscheidungen benötigen, und diesen zu vertrauen." Parallel zu diesen Ernennungen hat Alation neue Niederlassungen in London, Vereinigtes Königreich, und Chennai, Indien, eröffnet. Diese neuen Niederlassungen spiegeln die fortlaufenden Investitionen zur Deckung der wachsenden Nachfrage wider. Die neue Niederlassung von Alation in Chennai befindet sich im 20. Stock des World Trade Centers und wird mehr als 160 Mitarbeiter in den Bereichen Technik, Produkte, Finanzen und Personalwesen beschäftigen. Weitere Informationen: * Lesen Sie mehr über das weltweite Wachstum von Alation in EMEA (https://www.alation.com/blog/alation-global-impact-accelerate-business- growth/) und APAC (https://www.alation.com/blog/alation-apac-presence/) * Werden Sie Teil des wachsenden Teams von Alation (https://www.alation.com/careers/) Über Alation Alation ist der führende Anbieter von Enterprise Data Intelligence (https://www.alation.com/blog/what-is-data-intelligence/)-Lösungen und ermöglicht damit Self-Service-Analyse (https://www.alation.com/blog/what-is- self-service-analytics/), Cloud-Transformation (https://www.alation.com/blog/what-is-cloud-transformation/), und Data Governance (https://www.alation.com/blog/what-is-data-governance/). Mehr als 450 Unternehmen vertrauen auf Alation beim Aufbau einer Datenkultur (https://www.alation.com/blog/what-is-data-culture/) und bei der Verbesserung der datengesteuerten Entscheidungsfindung, darunter Cisco, Nasdaq, Pfizer, Salesforce und Virgin Australia. Alation wurde viermal in die Liste ?Best

Workplaces" des Inc. Magazine aufgenommen, 2022 unter ?UK's Best Workplaces(TM) in

Tech" und ?Best Workplaces(TM) for Women" sowie 2022 und 2023 unter ?UK's Best Workplaces(TM)". Weitere Informationen finden Sie unter www.alation.com (https://www.alation.com/). Medienkontakt Lauren Lloyd PR Director 541-490-6115 lauren.lloyd@alation.com (mailto:lauren.lloyd@alation.com) °