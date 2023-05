Keine Einigung zum Haushaltsstreit - Lindner verschiebt nächste Frist

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin/Niigata (Reuters) - Der festgefahrene Streit über die Aufstellung des Bundeshaushalts für 2024 kommt nicht voran.

Der geplante Kabinettsbeschluss zu den Details am 21. Juni sei nicht mehr zu halten, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner in der Nacht zu Donnerstag im Regierungsflieger auf dem Weg nach Japan, wo sich noch bis Samstag die Finanzminister der sieben führenden Industrienationen treffen. "Der 21. Juni gilt nicht mehr." Im März hatte FDP-Chef Lindner bereits die sonst üblichen Eckwerte auf unbestimmte Zeit verschoben. Bis zum 21. Juni sollte aber ein Gesetzentwurf zum Etat innerhalb der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP abgestimmt werden. Nun muss der Gesetzentwurf bis spätestens September ausgearbeitet werden. Wie dies gelingen kann, ist unklar.

Am Donnerstagnachmittag werden neue Schätzungen zu den Steuereinnahmen des Staates erwartet. Sie dürften zwar Zusatzeinnahmen bringen, Lindner erwartet aber keine Wunder. Der Haushalt des Bundes muss nach massiven Ausgabensteigerungen in der Corona-Pandemie und zur Abfederung der höheren Energiekosten als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine deutlich konsolidiert werden. Gleichzeitig haben die einzelnen Ministerien aber zahlreiche Projekte angemeldet, die finanziert werden sollen. Aktuell klafft bei den Plänen für 2024 Regierungskreisen zufolge noch eine Lücke von rund 20 Milliarden Euro. Lindner hat bereits deutlich gemacht, dass noch mehr gespart werden müsse. Neue Ausgaben solle es nur durch Einsparungen an anderer Stelle geben.

Der CDU-Haushaltspolitiker Mathias Middelberg sprach von einem Alarmzeichen. Die Ampel-Regierung sei politisch nicht handlungsfähig, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Kanzler Olaf Scholz (SPD) betone zu Recht die Zeitenwende. "Er muss jetzt dafür sorgen, dass die damit verbundenen grundlegend geänderten Rahmenbedingungen im Haushalt Berücksichtigung finden. Vor allem der eigenen Partei und den Grünen muss er klarmachen, dass Schluss sein muss mit dem zügellosen Schuldenmachen."

Beim Flüchtlingsgipfel am Mittwoch im Kanzleramt sagte der Bund eine Milliarde Euro zusätzlich für die Kommunen zu. Mit dem Geld soll die Digitalisierung der Ausländerbehörden vorangetrieben werden. "Eine Milliarde im Haushalt 2023 ist verkraftbar", sagte Lindner.

