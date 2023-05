MICROSOFT - Haben die Bullen ihr Ziel erreicht?

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 307,920 $ (Nasdaq)

In der letzten Microsoft-Analyse im Rahmen von stock3 Plus war der Frage nachgegangen worden, wie sich die Aktie nach dem massiven Kurssprung nach den Quartalszahlen vom 26. April verhalten und welche Ziele sie ansteuern könnte. Nachdem dank des Kurssprungs auch der Widerstand bei 296,28 USD überwunden worden war, konnte sich der anvisierte Kaufimpuls an den Widerstand bei 315,12 EUR wie erwartet abspulen. Mehr zu unserem Angebot stock3 PLUS erfährst Du hier.

Microsoft-Chartanalyse vom 27. April

Ist bei 315,12 USD Schluss?

Diese Marke könnte die Bullen jetzt allerdings einbremsen, denn dort trifft mit dem Startpunkt der letzten großen Abwärtsbewegung im April 2022 ein klassischer Widerstand auf ein ganzes Cluster kurzfristiger Kursziele der Erholung der letzten Wochen.

Um es gleich vorwegzunehmen: Sollte die Aktie von Microsoft wider Erwarten über 315,12 USD ausbrechen und dies mit einem Anstieg über 320,00 USD auch bestätigen, lägen die nächsten Ziele bei rund 344 USD und damit nur knapp unter dem Allzeithoch.

Sollte der Aufwärtstrend der letzten Monate dagegen mit einem Hoch im Bereich von 315,00 USD enden, wäre der Bruch der kleinen Unterstützung bei 303,40 USD das erste bärische Signal. Zunächst wäre damit von einem Pullback an die ehemaligen Hürden bei 294,18 und 296,28 USD auszugehen. Sollte die Aktie dort aber den Aufwärtstrend nicht reaktivieren, könnte bereits ein Gapclose mit einem kurzfristigen Absturz auf 272,04 - 275,50 USD einhergehen. Auf diesem Niveau sollte aber der nächste Anstieg abgespult werden.

Microsoft Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)