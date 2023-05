Ölpreise legen leicht zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gestiegen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 77,08 US-Dollar. Das waren 66 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung stieg um 58 Cent auf 73,14 Dollar.

Die Ausschläge am Ölmarkt hielten sich in Grenzen. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung bleibt aber groß. Seit Anfang April hatten Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung die Ölpreise belastet. Zuletzt erholten sich die Ölpreise etwas. Auch die Geldpolitik bewegt die Ölpreise.

So ist beispielsweise noch nicht sicher, ob beispielsweise die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die Inflation eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegen wird./jsl/la/zb