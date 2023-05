Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu sinkenden Immobilienpreisen

MAINZ (dpa-AFX) - 'Allgemeine Zeitung' zu sinkenden Immobilienpreisen

Die Auswirkungen der sinkenden Immobilienpreise sind enorm. In dem unsicheren Markt halten potenzielle Verkäufer vermutlich eher an Haus und Grund fest - und all jene, die ein Zuhause suchen, gucken weiter in die Röhre. Der größte Schaden aber droht jenen, die noch vor Kurzem zu Niedrigzinsen gekauft haben und sich in einigen Jahren keine Anschlussfinanzierung zu höheren Zinsen leisten können. Sie könnten dann gezwungen sein, unter dem einstigen Kaufpreis zu verkaufen. Das wird den einen oder anderen in den Ruin treiben./yyzz/DP/zb