Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Trump

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Trump

Trumps Berater testen bereits eine neue Strategie: Der Ex-Präsident trat am Mittwoch in einem von CNN übertragenen Townhall auf - einem Sender, den Trump sonst als Speerspitze eines "linken Mobs" verdammt. Trump wagte sich damit aus seiner Filterblase heraus und scheint neuerdings auch um gemäßigte Republikaner und Unabhängige werben zu wollen. Allerdings wird es immer unwahrscheinlicher, dass ihm das auch gelingt. Ein Strafverfahren in New York, das juristisch viel mehr Gewicht hat als der Zivilprozess um Carroll, läuft bereits. Im Herbst könnten zwei Anklagen im Zusammenhang mit dem Sturm aufs Kapitol erhoben werden. Ein einzelnes Urteil ändert wenig, Trumps Dauer-Abwehrkampf mit der Justiz könnte ihm dauerhaft schaden./yyzz/DP/zb