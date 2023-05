Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Flüchtlingsgipfel

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Flüchtlingsgipfel:

"Das deutsche Asylsystem und die deutsche Migrationspolitik funktionieren de facto nicht. Das staatliche Versagen fängt an den europäischen Außengrenzen an und hört in den Kommunen auf. Wenn sich Ministerpräsidenten dann hinstellen und sagen: "Alle Ebenen müssen ihrer Verantwortung gerecht werden", möchte man rufen: "Alle Ebenen müssen ihre Verantwortung kennen." Das System ist derart verflochten, die Zuständigkeiten derart komplex, dass die rechte Hand teilweise nicht mehr weiß, was die linke tut."/yyzz/DP/he