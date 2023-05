Sixt-Gewinn bricht ein - Flotte größer denn je

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Stellt im zweiten Absatz, erster Satz richtig: Umsatz in Q1 war 695,1 Millionen Euro, nicht 580,8 Millionen)

München (Reuters) - Der Münchner Autovermieter Sixt hat im Auftaktquartal deutlich weniger Gewinn eingefahren als vor Jahresfrist.

Operativ verdiente das Unternehmen nach Angaben vom Donnerstag mit 33,3 Millionen Euro gut ein Drittel so viel wie vor Jahresfrist. Sixt begründete das mit hohen Wachstumsinvestitionen und einer höheren Kostenbasis. Zudem seien die Kosten für Personal und Flotte 2022 noch auf einem ungewöhnlich niedrigen Niveau gewesen, während zugleich das Geschäft nach der Pandemie wieder anzog.

Der Umsatz legte um 19,7 Prozent zu auf 695,1 Millionen Euro und war damit so hoch wie noch nie in einem Auftaktquartal. Zugleich legte die Fahrzeugflotte zu. Mit 149.000 Autos hat Sixt knapp ein Fünftel mehr Fahrzeuge in seinem Bestand und liegt um 15 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau. In Europa verfügt inzwischen gut ein Fünftel aller Sixt-Mietwagen über einen Elektromotor.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)