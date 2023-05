Trump stellt Begnadigung von Randalieren vom 6. Januar in Aussicht

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat in Aussicht gestellt, für die Stürmung des US-Kapitols vor mehr als zwei Jahren verurteilte Randalierer im Falle seines Wiedereinzugs ins Weiße Haus zu begnadigen. "Ich bin geneigt, viele von ihnen zu begnadigen", sagte er bei einer Bürgerfragestunde des US-Senders CNN im Bundesstaat New Hampshire am Mittwochabend (Ortszeit). Auf die Frage, ob er auch Mitglieder der rechtsextremen Proud Boys begnadigen würde, antwortete er ausweichend: "Ich müsste mir ihren Fall ansehen." Er könne aber sagen, dass man in Washington keinen fairen Prozess bekomme.

Anhänger des damals abgewählten Präsidenten hatten am 6. Januar 2021 den Sitz des US-Parlaments in Washington erstürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der vorangegangenen Präsidentenwahl formal zu bestätigen. Trump hatte seine Anhänger zuvor bei einer Rede mit der Behauptung aufgewiegelt, er sei durch massiven Wahlbetrug um einen Sieg gebracht worden. Als Folge der Krawalle kamen damals fünf Menschen ums Leben. Die Attacke auf das Herz der US-Demokratie erschütterte das Land./nau/DP/zb