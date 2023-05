10-jährige Rendite USA - Was möchte uns der Chart sagen?

Mit Blick auf den aktuellen Kursverlauf der 10-jährigen Rendite USA drängt sich diese Frage Anlegerinnen und Anlegern immer nachhaltiger auf. Doch der Reihe nach: Das Renditehoch von Anfang März bei 4,09 % erreichte nicht mehr ganz das Niveau des Vorjahres (4,34 %). Seither musste das Zinsbarometer Kursverluste hinnehmen und ging im Anschluss in eine Seitwärtsbewegung über. Diese Entwicklung hat Konsequenzen, denn mittlerweile notiert die 10-jährige Rendite USA unterhalb der Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 3,52/3,54 %). Apropos gleitende Durchschnitte: Hier kam es jüngst zu einem negativen Schnittmuster – sprich zu einem sog „Todeskreuz“. In jedem Fall stellen die beschriebenen Weichenstellungen potenzielle Warnsignale dar. Aus charttechnischer Sicht sollten Investorinnen und Investoren in diesem Umfeld die jüngsten Verlaufstiefs zwischen 3,40 % und 3,25 % unbedingt beachten. Ein Abgleiten unter die angeführte Schlüsselzone würde nicht nur die Schiebezone der letzten Wochen nach unten auflösen, sondern gleichzeitig auch eine größere Topbildung vervollständigen (siehe Chart). Bei einer negativen Weichenstellung markiert die runde 3%-Marke die nächste Unterstützung.

10-jährige Rendite USA (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

