Apple-Aktie: Marschiert der iPhone-Gigant etwa weiter Richtung Allzeithoch?

Es gibt Aktien, die möchte man derzeit einfach im Depot haben. Unter anderem sind es die Papiere von Apple (WKN: 865985), die zu den Werten gehören, die einen fantastischen Jahresstart hingelegt haben. Und sie sind damit auf einem guten Weg, ihren bisherigen Höchststand eventuell schon bald wieder zu erreichen bzw. zu übertreffen.

Schauen wir uns also einmal an, was die Apple-Aktie dieses Jahr so heftig angetrieben hat. Vor allem auch, um herauszufinden, ob sie sich schon bald zu neuen Bestmarken aufmachen könnte.

Konnte iPhone-Erlöse weiter steigern

Investoren lieben ja bekanntlich Unternehmen, die immer mal wieder für eine positive Überraschung gut sind. So wie es auch bei Apple aktuell der Fall ist. Denn trotz eines schrumpfenden Smartphone-Marktes konnte der Konzern seine iPhone-Erlöse im abgelaufenen Quartal steigern. Insgesamt beliefen sie sich auf 51,3 Mrd. US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahreswert einen Anstieg von 1,5 % bedeutet.

Dieses Kunststück gelang Apple insbesondere durch eine stärkere Performance in den Schwellenländern. Sein Hauptaugenmerk legt das Management dabei auf Indien. Apple-CEO Tim Cook erklärte dazu den Analysten: „Es gibt viele Menschen, die in die Mittelschicht aufsteigen, und ich habe wirklich das Gefühl, dass Indien an einem Wendepunkt angelangt ist.“

Als Anleger sollte man zusätzlich wissen, dass Apple in Indien nicht so wie andere Smartphone-Hersteller operiert, sondern auf Preisrabatte oder den Vertrieb von abgespeckten Billig-Modellen verzichtet. Der Vorteil liegt hier ganz klar darin, dass dadurch die Margen kaum beeinträchtigt werden. Und da laut Experten der Marktanteil von Apple in Indien noch bei unter 5 % liegt, drängt sich hier sicherlich eine gewisse Wachstumsfantasie auf.

Fundamentale Ansätze

Auch fundamental lassen sich Argumente finden, warum die Apple-Aktie Stärke zeigt. Beispielsweise lag die Nettomarge 2022 mit einem Wert von 25,3 % klar über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre (23,14 %). Dies zeigt uns eindrucksvoll die sehr gute Profitabilität des iPhone-Herstellers.

Zusätzlich lässt sich an den Geschäftszahlen ablesen, dass Apple im obigen Zeitraum außer im Jahr 2019 sowohl beim Umsatz als auch beim Nettogewinn jedes Jahr ein besseres Ergebnis erzielen konnte. Laut MarketScreener könnten im aktuellen Geschäftsjahr die Werte für Umsatz und Gewinn zwar leicht niedriger ausfallen als 2022, doch bereits 2024 sollen in beiden Kategorien schon wieder neue Bestmarken erklommen werden.

Eine neue Höchstmarke konnte mit 111 Mrd. US-Dollar im Jahr 2022 auch beim Free Cashflow erreicht werden. Was uns natürlich einiges über die finanzielle Situation von Apple verrät. Man sollte aber wissen, dass Apple über die Jahre bis heute 110 Mrd. US-Dollar Schulden angehäuft hat. Denen stehen derzeit allerdings Barreserven in Höhe von 193 Mrd. US-Dollar gegenüber.

Aktie bleibt interessant

Knapp 16 Monate ist es her, dass die Apple-Aktie am 03.01.2022 mit 182,01 US-Dollar ihren bisherigen Höchststand erreichte. Nachdem es mit ihr in der Spitze bis auf 125,02 US-Dollar (05.02.2023) nach unten ging, drehte sich der Wind und hievte die Papiere auf ihr aktuelles Niveau von 172,24 US-Dollar (09.05.2023). Womit sie nur noch einen Anstieg von 10 US-Dollar benötigen, um ihren ehemaligen Höchstwert zu übertreffen.

Und ich bin an dieser Stelle relativ optimistisch, dass dieses Szenario schon in naher Zukunft gelingen könnte. Zum einen hat Apple wie bereits angesprochen noch großes Wachstumspotenzial in den Schwellenländern respektive Indien. Zum anderen arbeitet man profitabel und könnte zumindest im nächsten Jahr schon wieder auf ein neues Rekordergebnis zusteuern. Des Weiteren ist der Apple-Konzern mit wesentlich mehr Barmitteln ausgestattet, als er Schulden besitzt.

Mittlerweile ist die Bewertung der Apple-Aktie jedoch auf ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 29 angestiegen. Ich sehe darin aber eher ein gewisses Vertrauen der Investoren als eine Überbewertung der Papiere. Somit spricht meines Erachtens nicht viel dagegen, dass wir mit der Aktie von Apple in diesem Jahr noch so einige positive Erfahrungen machen könnten.

Der Artikel Apple-Aktie: Marschiert der iPhone-Gigant etwa weiter Richtung Allzeithoch? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Aktien, die wir noch überzeugender finden

Das erfahrene Analystenteam der Aktienwelt360 hat gerade erst seine 15 Lieblingsaktien benannt, die eine ideale Basis für jedes Aktienportfolio sein können.

Es würde uns schwer fallen, eine andere Auswahl von 15 Aktien zu treffen, die über eine so einzigartige Kombination verschiedener Stärken, Wettbewerbsvorteile und Potenziale verfügt wie diese.

Klicke hier, um die Namen der 15 Aktien zu erfahren.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Apple.

Aktienwelt360 2023