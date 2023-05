Bundesbank-Chef hält noch weitere Zinserhöhungen für nötig

Niigata/Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) ist aus Sicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel auf ihrem Zinserhöhungskurs im Kampf gegen die hohe Inflation noch nicht am Ziel.

Die Inflationsrate sei zwar deutlich zurückgegangen seit Oktober, dennoch blieben die Zahlen weiter hoch, sagte Nagel am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesfinanzminister Christian Lindner auf dem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der sieben führenden Industrienationen (G7) im japanischen Niigata. Die Geldpolitik müsse daher weiter entschlossen handeln, um Preisstabilität zeitnah zu erreichen. "Die letzte Zinserhöhung wird dabei wohl nicht die letzte gewesen sein." Um die hartnäckige Inflation zu überwinden, müsse die Geldpolitik noch hartnäckiger sein.

Entscheidend werde sein, ein ausreichend hohes Zinsniveau zu erreichen, sagte Nagel. Dieses müsse dann solange wie erforderlich gehalten werden. Was ausreichend und erforderlich sei, hänge in erster Linie von der weiteren Entwicklung der Inflationsaussichten ab. "Aus heutiger Sicht sind noch mehrere Zinsschritte nötig." Die Unsicherheit bei dieser Aussage sei aber überdurchschnittlich hoch. Es müsse sichergestellt werden, dass die Teuerungswelle tatsächlich ende. Die Inflation im Euroraum lag zuletzt im April mit 7,0 Prozent immer noch mehr als drei Mal so hoch wie die Zielmarke der EZB von zwei Prozent Teuerung.

Die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde hatten vergangene Woche im Kampf gegen die Inflation die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder erhalten, liegt damit inzwischen bei 3,25 Prozent. Es war bereits die siebte Zinsanhebung in Folge seit der Zinswende im Juli 2022.

Die Datenlage gebe es derzeit gar nicht her, darüber nachzudenken, an dem Verständnis zu rütteln, dass weitere Zinsschritte notwendig seien, sagte Nagel. "Und das gilt auch aus meiner Sicht heraus, aus heutiger Sicht, über die Sommerpause hinaus", fügte er hinzu. Zuletzt waren Stimmen in der EZB laut geworden, die von einem nahenden Ende des Zinserhöhungskurses ausgehen. So hatte Spaniens Notenbankchef Pablo Hernandez de Cos am Donnerstag davon gesprochen, dass sich die EZB inzwischen näher am Ende des Erhöhungszyklus befinde. Portugals Notenbankchef Mario Centeno hatte zuvor am Mittwoch die Ansicht vertreten, die EZB nähere sich bei den Zinsen dem Höchstwert.

(Bericht von Christian Krämer und Frank Siebelt, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)