DAX Ausblick: Anleger fürchten Zahlungsausfall der USA – 16.000er-Marke zu ambitioniert

Am letzten Tag der Handelswoche sehen sich Börsianer hierzulande neben der Sorge vor einer US-Schuldenkrise mit neuem Konjunkturpessimismus konfrontiert. Anleger fürchten abermals, dass es zwischen Demokraten und Republikanern zu keiner Einigung kommt.

Nicht zuletzt könnte sich die psychologische 16.000-Punkte-Marke als zu ambitioniert herausstellen. Am Mittag notiert der deutsche Leitindex mit 15.916 Punkte laut IG-Indikation rund 0,50 Prozent in der Pluszone

IWF warnt vor Zahlungsausfall der USA – Anleger auf der Hut

Auch in dieser Woche mussten Anleger vergeblich auf die Eroberung der mentalen 16.000er-Marke warten. Im wahrsten Sinne des Wortes beißen sich Investoren an besagter Marke die Zähne aus.

Als Belastungsfaktor fungiert einmal mehr die schwelende Schuldenkrise in den USA. Ein Zahlungsausfall der weltweit größten Volkswirtschaft könnte verheerende Folgen für die Weltwirtschaft haben.