DAX: Index weitet Verluste aus

Während der US-amerikanische Technologieindex NASDAQ 100 ein frisches Jahreshoch markieren konnte, sind die Industrieindizes in Deckung gegangen, der DAX verlor am Donnerstag weiter an Schwung und musste mit einem Verlust von 0,4 Prozent aus dem regulären Xetra-Handel ausscheiden.

Dadurch verdichten sich zum einen die Hinweise auf eine größere Konsolidierung, diese dürfte allerdings erst unterhalb von 15.662/15.700 Punkten starten und anschließend in den Bereich von 15.542 Punkten abwärts reichen.

Ein bullisches Szenario kann aufgrund einer seit Februar bestehenden Trendbegrenzung nicht ausgesprochen werden, theoretisch wären aber Anstiegschance an 16.090 Punkte gegeben. Um die Rekordstände aus 2021 zu erreichen, müssten dagegen sehr dynamische Kurszuwächse mindestens über 16.150 Punkte aufkommen.

Grund für die schlechte Stimmung hierzulande könnte die deutschen Exporte nach China sein, diese sind regelrecht im ersten Quartal um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingebrochen. Die gesamten deutschen Exporte konnten allerdings im ersten Quartal um 7,4 Prozent zunehmen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit der Geldmenge M2 per April vorgelegt, ab 8:45 Uhr geht es mit Daten zu Frankreichs Verbraucherpreisen aus April (endgültig) weiter. Erst ab 14:30 Uhr melden sich die USA mit frischen Daten zu Importpreisen aus April zu Wort, um 16:00 Uhr wird der viel beachtete Konsumklimaindex der Uni Michigan (vorläufig) per Mai vorgestellt.