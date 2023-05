Dax macht zum Handelsstart Boden gut

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist nach seinen jüngsten Verlusten am Freitag fester in den Handel gestartet.

Der deutsche Leitindex rückte um 0,5 Prozent auf 15.904 Zähler vor. Auf Wochensicht kommt er bislang auf ein Minus von etwa 0,4 Prozent. "Es fehlt dem Dax an Schwung", stellte Thomas Altmann von QC Partners fest. Auch die Berichtssaison habe dem Index bislang keine neue Impulse verleihen können.

Auf die Stimmung drückt der Streit über die Anhebung der US-Schuldenobergrenze wie auch die Ungewissheit über den weiteren Zinspfad in den USA. Jüngste US-Wirtschaftsdaten hatten die Finanzmärkte in der Erwartung einer Zinspause der Notenbank zuletzt bestärkt. An den US-Terminmärkten wird zudem spekuliert, dass bereits im September eine Zinssenkung folgen dürfte.

Mit zu den größten Dax-Gewinnern zählten Infineon, die 1,6 Prozent auf 33,73 Euro zulegten. Die Analysten von Bernstein haben das Kursziel auf 50 (45) Euro angehoben.

Die Allianz konnte mit ihrer Quartalsbilanz nicht punkten. Die Aktien verloren 1,6 Prozent. Der Nettogewinn, der vor einem Jahr von Rückstellungen für die Affäre um "Structured Alpha"-Hedgefonds dezimiert worden war, hat sich zwar auf 2,03 (0,47) Milliarden Euro mehr als vervierfacht, lag damit aber unter den Expertenerwartungen.

