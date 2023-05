DAX® - Wie das Kaninchen vor der Schlange

Trotz der gestrigen Kursverluste haben sich die Bollinger Bänder weiter zusammengezogen. Das Phänomen der extrem geringen Schwankungsbreiten – abzulesen an dem beschriebenen Volatilitätsindikator – spitzt sich also zu. So liegen inzwischen weniger als 300 Punkte zwischen oberem und unterem Bollinger Band. Um ein Bild zu bemühen: „Die Feder ist extrem gespannt, irgendwann springt die Feder wieder auseinander!“ Diese Bewegung dürfte vor diesem Hintergrund schnell und dynamisch ausfallen. Die Signalgeber für einen solchen „Vola-Impuls“ bleiben die altbekannten. Auf der Oberseite haben sich die deutschen Standardwerte an jedem der letzten fünf Handelstage mit der 16.000er-Marke auseinandergesetzt. Die horizontalen Hürden werden zudem durch das flach verlaufende obere Bollinger Band (akt. bei 15.990 Punkte) bestätigt. Aufgrund der diskutierten Gemengelage dürfte das bisherige Allzeithoch (16.290 Punkte) im Ausbruchsfall nur ein Zwischenziel darstellen. Andererseits gilt es, einen Bruch der Bastion aus den Hochs bei 15.706/15.659/15.634 Punkten, den jüngsten Korrekturtiefs sowie dem „Ostergap“ (15.626 zu 15.601 Punkte) unbedingt zu verhindern. Diese Schlüsselzone definiert den entscheidenden Taktgeber gen Süden.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

