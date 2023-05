Insider - Bundeswehr bestellt 18 Leopard-Kampfpanzer

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundeswehr will nach Angaben aus Verteidigungskreisen 18 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 kaufen, um die Lücken nach Lieferungen an die Ukraine zu schließen.

Die Bestellung habe einen Wert von 525 Millionen Euro, hieß es in den Kreisen am Freitag. Es solle zudem die Option für den Kauf von 105 weiteren Panzern geben, was das Volumen auf dann insgesamt 2,9 Milliarden Euro erhöhen würde. Erwartet werde, dass der Haushaltsausschuss des Bundestages dem Kauf Ende Mai zustimmen werde.

Deutschland hat der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskriegs 18 Leopard-2-Kampfpanzer bereitgestellt. Dabei wurde bereits der Wille bekundet, die bei der Bundeswehr entstandenen Lücken schnellstmöglich zu schließen. Der Leopard wird von den Konzernen KMW und Rheinmetall hergestellt. Zuerst hatte die Agentur Bloomberg über die Order berichtet.

