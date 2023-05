Litecoin Kurs: Turbulenzen am Kryptomarkt – die Gründe

Mit zwischenzeitlich rund 75 Dollar kostet eine Litecoin-Einheit (LTC) am Freitag so wenig wie seit sechs Wochen nicht mehr.

Anleger dies- und jenseits des Atlantiks sehen sich derzeit mit einem Cocktail aus Unsicherheitsfaktoren konfrontiert.

Geringe Liquidität, Probleme bei Bitcoin-Blockchain und Regulierungssorgen

Neben einer rückläufigen Liquidität am Markt ist es die jüngste Überlastung der Bitcoin-Blockchain und die harte Haltung der US-Regulierungsbehörden gegen die Branche, woraufhin Anleger Krypto-Werte mit spitzen Fingern anfassen.

Klassische Finanzinstitutionen fürchten, dass die bereits angelegten Daumenschrauben in Zukunft weiter festgezogen werden. In diesem Zusammenhang versuchen diese womöglich ihre digitalen Vermögenswerte abzustoßen.