Sixt: Aktie im Fahrplan

In den drei Monaten verzeichnete Sixt einen Konzernumsatz von 695 Mio. Euro, was einem Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das Ergebnis vor Steuern sank laut Mitteilung auf 33 Mio. Euro, im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Einbruch von rund zwei Dritteln. Nach Steuern verdiente das Unternehmen noch 22 Mio. Euro. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Münchener Unternehmen aber!

Obwohl Sixt zu Beginn dieses Jahres einen kurzzeitigen Abwärtstrend beenden konnte, herrscht nun wieder Ausverkaufsstimmung bei dem Mobilitätsdienstleister, aktuell kämpft die Aktie um den Fortbestand des EMA 200 als Unterstützung. Die zuvor etablierte SKS-Formation birgt aber noch weitere Abwärtsrisiken, sodass sich Investoren fortlaufend auf ein bärisches Szenario bis zur vollständigen Umsetzung der Formation einstellen müssen.

Aktie im Verkaufssignal

Nach erfolgreicher Aktivierung der SKS-Formation aus dem Frühjahr dieses Jahres kam es zu Abschlägen auf 106,30 Euro. Der anschließende Aufschwung kann im Rahmen eines gewöhnlichen Pullbacks zurück auf das Ausbruchsniveau, also der Nackenlinie der SKS-Formation gewertet werden. Die neuerlichen Verluste dürften hierbei die zweite Verkaufswelle widerspiegeln, sodass unterhalb der Apriltiefs weitere Rücksetzer in den Bereich zwischen 95,15 und 98,30 Euro gerechnet werden muss. Um dieses Szenario noch abzuwenden, bedürfte es eines Doppelbodens im Bereich der Apriltiefs und eines anschließenden Kursanstiegs mindestens über 123,40 Euro. Dann könnten rasch wieder die Jahreshochs bei 132,40 Euro als potenzielles Ziel in den Fokus rücken. Definitiv würde sich nach vollständiger Abarbeitung der SKS-Formation ein Long-Investment im besagten Unterstützungsbereich anbieten.