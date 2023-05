Tschechiens Zeitungsverleger kritisieren höhere Mehrwertsteuerpläne

PRAG (dpa-AFX) - Zeitungsverleger in Tschechien haben eine geplante Mehrwertsteuererhöhung für die Tagespresse kritisiert. Dies könne der "letzte Sargnagel für diesen Medientyp" in dem EU-Mitgliedstaat sein, teilte der tschechische Verlegerverband am Freitag mit. Der am Donnerstag vorgestellte Konsolidierungsplan der Regierung für den Staatshaushalt sieht eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Tageszeitungen von 10 auf 21 Prozent vor.

"Die höhere Besteuerung könnte den unabhängigen Journalismus in die Knie zwingen", warnte auch der Kommentator der Zeitung "Hospodarske noviny", Petr Honzejk. Er verwies auf Deutschland, wo für Zeitungen der ermäßigte Steuersatz von sieben Prozent gilt.

Anders sieht es bei Büchern aus, die in Tschechien nach den Plänen künftig ganz von der Mehrwertsteuer befreit sein sollen./hei/DP/ngu