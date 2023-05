IRW-News: bettermood Food Corporation: Die aufsteigende internationale Sensation auf TikTok und YouTube mit über 13 Millionen Followern geht Partnerschaft mit bettermoo(d) ein, um die Vision und die Produkte des Unternehmens zu verbreiten

IRW-PRESS: bettermood Food Corporation: Die aufsteigende internationale Sensation auf TikTok und YouTube mit über 13 Millionen Followern geht Partnerschaft mit bettermoo(d) ein, um die Vision und die Produkte des Unternehmens zu verbreiten

Armen Adamjan, der Auftritte bei NBC und CBS hatte und besser als creative_explained auf TikTok und YouTube bekannt ist, geht eine Partnerschaft mit dem bahnbrechenden Lebensmittel- und Getränkehersteller bettermoo(d) ein und wird Lead Creative Strategist und bedeutender Aktionär

Vancouver, British Columbia, Kanada - 12. Mai 2023 - bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOD), (Frankfurt: 0I5A, WKN: A3D8PP) (das Unternehmen oder bettermoo(d) Food), ist stolz darauf, Armen Adamjan, der kreative Kopf hinter "creative_explained", ein auf TikTok und Instagram und ein bei Fans beliebter Influencer, als Lead Creative Strategist des Unternehmens begrüßen zu können. Im Rahmen dieser spannenden neuen Partnerschaft wird Armen die Marke bettermoo(d) repräsentieren und den veganen, pflanzlichen MoodrinkTM des Unternehmens, sowie die kommenden Produkte Moogurt und Buetter bei seinem riesigen Publikum, das mittlerweile über 13 Millionen Follower auf seinen verschiedenen Social-Media-Accounts wie TikTok, Instagram und YouTube umfasst, zielgerichtet bewerben.

Armen stößt zum herausragenden kreativen Team von bettermoo(d) Food, das aus dem Gründungsmitglied Bryan Adams - weitere Vorstellung unnötig -, der Social-Media-Strategin Julia Thompson und Nima Bahrami, dem CEO und Gründungsaktionär des Unternehmens, besteht, deren Online-Präsenz zusammen mehr als 30 Millionen Menschen weltweit erreicht. creative_explained ist ein Social-Media-Kanal, der auf TikTok, Instagram und YouTube verfügbar ist und Inhalte produziert, die seine Zuschauer mit Lifehacks und Wissenswertem von der Gartenarbeit bis hin zu Reisen inspirieren und Menschen jeden Alters dazu ermutigen, Nachhaltigkeit neu zu überdenken. Auf Wunsch vieler seiner Follower hat Armen seine Inhalte zu Büchern verarbeitet. Armens außergewöhnliche Fähigkeit, seine Inhalte geschickt zu vermarkten und zu monetarisieren, hat zum Verkauf tausender Exemplare geführt und Umsätze in Millionenhöhe generiert.

Armens Know-how im Bereich Marketing und Markenentwicklung hat ihm den Ruf als einer der führenden Content-Strategen der Branche eingebracht. Seine Fähigkeit, mit seinen Followern in Kontakt zu treten und ansprechende Inhalte zu kreieren, hat ihn zu einem gefragten Partner für viele Unternehmen gemacht, die nach einem Werbeträger für ihre Produkte und Dienstleistungen suchen. Seine Videos haben Armen Follower aus der ganzen Welt beschert und ihm Gastauftritte in NBCs Today Show, The Good Dish bei CBS, der australischen Sunrise Morning Show und Virgin Medias IRELAND AM sowie Lifestyle-Reportagen in den Tageszeitungen Hindustan Times, Mirror News, Insider News, the Daily Mail, der US-Ausgabe der Sun, im Readers Digest und auf vielen weiteren Online- und weitreichenden Medien-Kanälen eingebracht.

Seine Partnerschaft mit bettermoo(d) ist Zeugnis seiner Fähigkeiten und seines engagierten Einsatzes für die Förderung gesünderer und nachhaltigerer Lebensmittel sowie seines allgemeinen Engagements für eine bessere Zukunft auf unserem Planeten über konzertierte Bemühungen, die sich positiv auf die Umwelt auswirken, wie etwa die Vermeidung von Müll und das Bekenntnis zu einem tierleidfreien und pflanzlichen Lebensstil.

In seiner neuen Rolle wird Armen bei bettermoo(d) für die Entwicklung und Implementierung von Marketing- und Branding-Strategien für das Unternehmen verantwortlich sein. Dies geschieht durch die Erstellung einzigartiger und kreativer Inhalte, die die Zielkunden von bettermoo(d) ansprechen, die Markenbekanntheit steigern und den Produktverkauf für das Unternehmen fördern.

Wir bauen ein fantastisches Team mit enormer Reichweite auf, das über die nötige Expertise verfügt, dieses Unternehmen zu einer bekannten Marke zu machen. Die Aufnahme von Armen als Lead Creative Lead Strategist bringt unser Unternehmen in Kontakt mit über 13 Millionen weiteren potenziellen Kunden, und das ist unbezahlbar. Ich freue mich auf das zukünftige Wachstum dieses Unternehmens, sagte Nima Bahrami, CEO der bettermoo(d) Food Corporation.

Armen Adamjan kommentierte: Ich bin begeistert, mit bettermoo(d) zusammenzuarbeiten. Unsere pflanzlichen, veganen Käsealternativen und unsere Alternative zu Milchprodukten, der Moodrink, sind nicht nur lecker, sondern fördern auch einen gesunden Lebensstil. Ich freue mich schon sehr auf meine neue Aufgabe und darauf, diese großartigen Produkte und die Marke bettermoo(d) zu fördern und unsere Botschaft an ein breiteres Publikum weiterzugeben. Ich sehe wirklich eine glänzende Zukunft für unser wunderbares Unternehmen.

Unternehmen, die ein erstklassiges Team mit großer Reichweite zusammenstellen, sind ein Erfolgsrezept. Durch die Aufnahme von Armen in das bettermoo(d)-Team, sowie durch die mehr als 4 Millionen Follower von Digital Creator und bettermoo(d)-Social-Media-Strategin Julia Thompson und die mehr als 12 Millionen Follower von Bryan Adams verfügt das Unternehmen über das Potenzial, Millionen von Menschen zu erreichen, die an die vegane Lebensweise und Nachhaltigkeit glauben und etwas in der Welt bewegen wollen. Die einzigartigen Fähigkeiten, der Respekt, der Einfluss und die starke Fangemeinde, die die Teammitglieder in das Unternehmen einbringen, stellen ein enormes Potenzial dar, mit dem sie einen erheblichen Teil der Veganer erreichen können, da sie eine starke Fangemeinde haben, die ihre Meinung respektiert und dazu gebracht wird, sich mit bettermoo(d) zu beschäftigen.

Klicken sie hier, um sich das neue Video von bettermoo(d) anzusehen

(https://www.youtube.com/watch?v=Gg186avMSjY)

Wenn man sich Armens Inhalte in creative_explained auf Instagram oder TikTok anschaut, dann wird einem sofort bewusst, dass er ein kreatives Genie ist. Beim ersten Treffen zwischen ihm und dem bettermoo(d)-Team, das durch eines unserer Gründungsmitglieder eingefädelt wurde, fühlten wir uns sofort mit ihm und seiner Begeisterung verbunden. Er teilte nicht nur unsere Werte und unsere Bemühungen, den Anstoß zu einem weltweiten Ernährungswandel zu geben, es kam zwischen uns auch zu einem spontanen Austausch von Ideen und wir haben gemeinsam Ansätze für großartige Content-Strategien entwickelt. Wir wussten sofort, dass wir ihn unbedingt irgendwie bei bettermoo(d) einbinden müssen. Wir freuen uns daher riesig, dass er uns ab heute als unser Lead Creative Strategist unterstützen wird. Armen ist ein Ideen-Alchemist, der mit Beharrlichkeit und Konsequenz unterhaltsame Medieninhalte hervorzaubert. Er liebt unser Produkt und unsere Mission, und wir schätzen uns sehr glücklich, dass er unser Team verstärken wird, meint Steve Pear, bettermoo(d) Chairman.

Herr Adamjan hat sich bereit erklärt, das Unternehmen im Rahmen eines zwölfmonatigen Erstvertrags, der am 15. Mai 2023 in Kraft tritt, als strategischer Berater und in Marketingbelangen zu unterstützen. Vereinbarungsgemäß hat Herr Adamjan Anspruch auf eine Barvergütung sowie 600.000 Stammaktien des Unternehmens, die einer freiwilligen Pooling-Vereinbarung unterliegen und für die eine verbindliche Haltedauer nach den kanadischen Wertpapiergesetzen und den Börsenrichtlinien der Canadian Securities Exchange gilt.

ÜBER BETTERMOO(D) FOOD CORPORATION

bettermoo(d) Food Corporation ist ein innovatives Unternehmen für pflanzliche Milchalternativen im Bereich Lebensmittel und Getränke mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, das mit MoodrinkTM ein nahrhaftes Milchalternativengetränk mit einem revolutionären Geschmack auf den Markt bringt.

Getreu dem Motto What A Cow Eats and A Human Needs (Was die Kuh frisst und der Mensch braucht) hat sich bettermoo(d) zum Ziel gesetzt, milchfreie Produkte zu produzieren, die sowohl für den Menschen als auch für den Planeten gut sind, wobei sichergestellt wird, dass alle Produkte nährstoffreich sind und aus nachhaltigen Quellen stammen und dass sie zudem den großartigen Geschmack traditioneller Milch aus den Alpenregionen der Schweiz, Frankreichs und Österreichs nachbilden. In Zusammenarbeit mit Lebensmittelwissenschaftlern verfolgt das Unternehmen das Ziel, kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsprogramme für Lebensmittel durchzuführen, um eine vollständige Produktlinie von Milchalternativen, einschließlich Moogurt und Buetter, sowie viele andere Produkte auf den Markt zu bringen, die besser für SIE und für den Planeten sind.

FÜR DAS BOARD of DIRECTORS

Nima Bahrami

Chief Executive Officer und Director

bettermoo(d) Food Corporation

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: investors@bettermoodfoodcorporation.com

Website: www.bettermoo.com

Tel: 1-855-715-1865

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze enthalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Vorteile der Beauftragung von Herrn Adamian als Lead Creative Strategist des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, sollten und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen geben die gegenwärtige Auffassung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden können. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70529

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70529&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA08772W2076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.