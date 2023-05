Biden zu Türkei-Wahl: Ich hoffe, wer auch immer gewinnt, gewinnt

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat sich auf die Frage eines Journalisten zu den Wahlen in der Türkei scherzhaft geäußert. "Ich hoffe einfach, dass wer immer gewinnt, gewinnt", sagte Biden mit einem Lachen am Sonntagabend (Ortszeit) während eines kurzen Halts bei einer Fahrradtour im US-Bundesstaat Delaware. Die Welt habe im Moment genug Probleme, sagte Biden weiter. Zuvor hatte der Journalist gesagt, laut Staatsmedien liege Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan vorne und der Opposition zufolge sei der türkische Oppositionsführer, Kemal Kilicdaroglu, in Führung. Biden machte deutlich, dass er noch nicht über den Ausgang der Wahl im Bilde sei.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu steuert die Präsidentenwahl auf eine Stichwahl zwischen Kilicdaroglu und Erdogan zu. Die Angaben von Anadolu sind bloß vorläufig, sie gelten nicht als unabhängig. Zuletzt deuteten aber auch vorläufige von der Opposition veröffentlichte Daten auf eine Stichwahl hin./nau/DP/zb