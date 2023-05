Blatt - EU-Kommission traut deutscher Wirtschaft wenig Wachstum zu

Rom/Berlin (Reuters) - Die Europäische Kommission traut der deutschen Wirtschaft einem Medienbericht zufolge in diesem Jahr nur ein Mini-Wachstum zu.

Das Bruttoinlandsprodukt dürfte lediglich um 0,2 Prozent zulegen, berichtete die italienische Tageszeitung "La Stampa" am Montag unter Berufung auf Insider in Brüssel. Damit würde die aus dem Februar stammende Winterprognose nicht angehoben. Zum Vergleich: Die Bundesregierung erwartet ein doppelt so starkes Plus von 0,4 Prozent. Für Italien wird dagegen ein Wachstum von 1,2 Prozent prognostiziert. Die EU-Kommission will ihre Frühjahrsprognose am Vormittag vorstellen.

Die Brüsseler Behörde geht dem Zeitungsbericht zufolge davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr um 1,4 Prozent wachsen wird. Bislang wird für Europas größte Volkswirtschaft nur ein Plus von 1,3 Prozent erwartet. Das Wachstum dürfte dann stärker ausfallen als das Italiens, das 2024 um 1,1 Prozent zulegen soll. Für die Euro-Zone insgesamt werde die Kommission in diesem Jahr ein Wachstum prognostizieren, das "leicht über" ihrer vorherigen Prognose von 0,9 Prozent liege, berichtete die Zeitung, ohne genauer zu werden oder Zahlen für das kommende Jahr zu nennen.

Nach einem überraschend starken Jahresauftakt hat sich die Konjunktur in Deutschland ebenso unerwartet wie spürbar wieder eingetrübt: Ob Produktion, Exporte oder Industrieaufträge - überall zeigte der Trend im März stark nach unten. Selbst das R-Wort wird wieder in den Mund genommen: "Die Rezessionsgefahren sind mitnichten gebannt", sagte etwa Analyst Elmar Völker von der LBBW. Experten zufolge werden die Folgen der kräftigen Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) sowie weiterer führender Notenbanken für die deutsche Konjunktur unterschätzt. In der Vergangenheut folgte darauf mit Abstand von mehrereren Quartalen oftmals eine Rezession, betonte etwa die Commerzbank.

