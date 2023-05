Datadog: Weichenstellung voraus

Nach dem Kurssturz in 2022 mit einem Abschlag von rund 67 Prozent auf ein Niveau von gerade einmal 61,34 US-Dollar konnte sich Datadog in diesem Bereich zu Beginn dieses Jahres stabilisieren und in eine Seitwärtsphase einschlagen. Bereits in der letzten technischen Besprechung vom 27. April 2023: „Datadog: Potenzieller Boden in Arbeit“ wurde auf eine Bodenbildungsphase hingewiesen, diese steht aller Wahrscheinlichkeit nach nun vor dem entscheidenden Abschluss. Einen letzten Schritt müssen Bullen allerdings noch gehen!

Konsolidierung einplanen

Ein direkter Durchbruch in der Datadog-Aktie über das für ein Folgekaufsignal notwendige Kursniveau von rund 90,00 US-Dollar kann unter den aktuellen Umständen derzeit noch nicht abgeleitet werden, erst sollten die Kursgewinne der letzten zwei Wochen einer gesunden Konsolidierung weichen. Wochenschlusskurse oberhalb von 90,00 US-Dollar würden zu einem späteren Zeitpunkt im Erfolgsfall weitere Zugewinne an 97,31, 109,78 und schließlich rund 120,00 US-Dollar sichern. Die angesprochene Konsolidierung könnte dagegen in einem ersten Schritt auf 84,25 und darunter auf 80,88 US-Dollar abwärts reichen. Dieses Niveau würde sich übrigens bei einer sich abzeichnenden Stabilisierung sehr gut für ein spekulatives Long-Investment anbieten.