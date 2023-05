Dax kaum verändert

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich auch am Montag weiter in engen Grenzen bewegt. Es fehlt nach wie vor an richtungsweisenden Impulsen. Letztlich ging der Leitindex mit plus 0,02 Prozent auf 15.917,24 Punkten kaum verändert aus dem Tag.

Seit etwas mehr als vier Wochen nun schon bewegt sich das deutsche Börsenbarometer in einer Handelsspanne von rund 400 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Montag um 0,19 Prozent auf 27.386,78 Punkte. Auch europaweit und an den US-Börsen zeigten sich die Indizes nur wenig verändert im Vergleich zu ihren Schlussständen am Freitag.