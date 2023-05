DAX: Leicht in der Verlustzone

Der Deutsche Aktienindex DAX startete sichtlich fester in den heutigen Handelstag, musste allerdings vor dem Hintergrund eines deutlich schlechter als erwartet ausgefallenen Empire State Manufacturing Index seine Gewinne in der zweiten Tageshälfte wieder abgeben. Trotzdem halten sich die Verluste derzeit in Grenzen, zur Stunde wird das Barometer auf 15.890 Punkte taxiert.

An der seit Mitte April laufenden Seitwärtsbewegung hat sich derweil nichts geändert, nach wie vor sind Händler auf dem Frankfurter Parkett auf Richtungssuche. Entsprechend sind hieraus auch keine Impulse für den DAX auf kurzfristiger Basis ableitbar, wobei übergeordnete Aufwärtstrendverläufe weiterhin intakt sind.

Neuigkeiten gab es dagegen von der Porsche Automobil Holding, diese verdiente im abgelaufenen Quartal weniger, der Versicherer Talanx steigerte seinen Gewinn, Varta muss dagegen weiterhin mit Verlusten in der Bilanz kämpfen. Siemens Energy erhöhte dagegen seine Umsatzprognose. Als letzte planmäßige Nachricht des heutigen Handelstages werden lediglich noch die US-Nettokapitalzuflüsse aus März genau zur Schlossglocke der New Yorker Börse veröffentlicht.