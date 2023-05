DAX® - “outside-in” oder was?

Zuletzt haben wir viel zur Schwankungsarmut beim DAX® sowie zu stark zusammengezogenen Bollinger Bänder geschrieben. Auf Phasen der Kontraktion folgen regelmäßig neue Trendphasen. Ein weiteres Argument liefert in diesem Kontext – und das schon sehr lange – die Hoch-Tief-Spanne der deutschen Standardwerte: Seit einem Monat bewegt sich das Aktienbarometer in äußerst engen Grenzen zwischen 15.662 Punkten auf der Unter- und 16.012 Punkten auf der Oberseite. Ähnlich eng ist die Range in den USA, wo der S&P 500® seit Ende März zwischen 4.048 und 4.187 Punkten schwankt. Hierzulande folgte bei den deutschen „blue chips“ nach den jüngsten beiden Außenstäben auf Wochenbasis nun das gegenteilige Pendant in Form einer klassischen „inside week“. Auch dieses Muster passt perfekt zur derzeit geringen Volatilität. In der höheren Zeitebene fällt noch ein weiterer Aspekt auf: Die letzten vier Wochenkerzen weisen jeweils markante Lunten auf. D. h. die jüngsten Kerzen untermauern nochmals die Bedeutung der wichtigen Unterstützungszone aus den Hochs bei 15.706/15.659/15.634 Punkten, den jüngsten Korrekturtiefs sowie dem „Ostergap“ (15.626 zu 15.601 Punkte). Auf der Oberseite ist und bleibt der Trigger indes die 16.000er-Marke.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

