DAX: US-Indizes taumeln

Insgesamt konnte der Deutsche Aktienindex DAX in der abgelaufenen Handelswoche keine neuen Akzente setzen und war überwiegend von Verlusten geprägt. Zwar konnte das Barometer die Abschläge zum Wochenschluss noch etwas eindämmen, allerdings blieb am Ende eine bärische Wochenkerze stehen.

Die seit Mitte April bestehende Seitwärtsphase zwischen 15.662 und 16.011 Punkten wird daher unverändert fortgesetzt, aber auch der EMA 50 verliert zunehmend an Bedeutung. Nur ein nachhaltiger Ausbruch aus der laufenden Handelsspanne dürfte neuerliche Impulse mit sich bringen.

Auf der Oberseite ist die Latte durch die eingrenzende Trendlinie bestehend seit Anfang Februar nun etwas höher gerutscht, aktuell verläuft sie um 16.098 Zählern.

Unten herum würde ein Bruch von 15.662 Punkten aller Wahrscheinlichkeit nach für Abschläge auf 15.542 Punkte und darunter sogar 15.482 Punkte sorgen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Montag mit Erzeugerpreisen (CGPI) und den Werkzeugmaschinenaufträgen aus April (vorläufig) vorgelegt. Deutschlands Großhandelspreise per April folgen um 8:00 Uhr, um 11:00 Uhr wird die europaweite Industrieproduktion aus März gemeldet. Erst ab 14:30 Uhr geht es mit US-Daten zum Empire State Manufacturing Index per Mai weiter.