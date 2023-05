Deutschland: Großhandelspreise fallen erstmals seit über zwei Jahren

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind die Preise auf Großhandelsebene im April erstmals seit mehr als zwei Jahren gesunken. Gegenüber dem Vorjahresmonat gingen die Großhandelspreise um 0,5 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Es ist der erste Rückgang seit Dezember 2020. Im März hatte die Rate 2,0 Prozent betragen. Im vergangenen Jahr waren die Preise zeitweise um mehr als zwanzig Prozent gestiegen.

Ausschlaggebend für den Preisrückgang ist die Entwicklung von Mineralölerzeugnissen wie Benzin, die 15,7 Prozent günstiger waren als vor einem Jahr. Rückläufig waren auch die Preise im Großhandel mit Altmaterial und Reststoffen, Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermittel. Erze, Metalle und chemische Erzeugnisse waren ebenfalls günstiger. Dagegen stiegen die Preise etwa für Obst, Gemüse und Kartoffeln sowie Baustoffe zum Teil kräftig./bgf/jkr/mis