EQS-News: Rentschler Biopharma unterstützt als „Planetenpartner“ das Planetarium Laupheim mit 25.000 Euro

EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Rentschler Biopharma unterstützt als „Planetenpartner“ das Planetarium Laupheim mit 25.000 Euro



15.05.2023 / 10:00 CET/CEST

Laupheim, 15. Mai 2023 – Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, unterstützt das „Forum der Astronomie“, ein Erweiterungsprojekt des Planetariums Laupheim, mit einer Spende von 25.000 Euro. Michael Bischof und Michael Roosz, Vorstandsmitglieder des Vereins Volkssternwarte Laupheim e.V., ernannten am 3. Mai 2023 die Rentschler Biopharma SE, vertreten durch Christiane Bardroff (COO) und Alexander Dettmer (CFO), zum Planeten­partner des Forums. Als Sponsorpartner nahmen sie für Rentschler Biopharma eine Phiole „Sternenstaub“ – Material vom schwersten je in Deutschland gefundenen Steinmeteoriten namens „Blaubeuren“ im Planetarium in Empfang. Das Planetarium Laupheim ist eine kulturell bedeutende Einrichtung mit großer Strahlkraft über den oberschwäbischen Raum hinaus und plant derzeit, seine Räumlichkeiten und Angebote zu einem Forum der Astronomie auszubauen. Mit ihrem Engagement setzt sich Rentschler Biopharma für die Wissenschaftsförderung in der Region, sowie für den nachhaltigen, breiten Zugang zu interaktiven Bildungsangeboten ein.

Das Forum der Astronomie soll 2025 zum 50-jährigen Jubiläum der Volkssternwarte eröffnet werden und erweitert das bestehende Angebot des Planetariums Laupheim. Neben den Veranstaltungen in der Planetariumskuppel und den Beobachtungen in der Sternwarte soll eine neue, interaktive Ausstellung die Begeisterung für die Astronomie fördern. Außerdem sind eigene Räumlichkeiten für das Schülerforschungszentrum geplant, das momentan in den knappen Räumen des Vereins untergebracht ist. Bereits heute können die jungen Forscherinnen und Forscher auch eigene Ideen ausprobieren, an Workshops teilnehmen und ihre Projekte zu Astronomie, Naturwissenschaften, Nachhaltigkeit oder auch Robotics verwirklichen. Es eröffnet besonders jungen Menschen aus der Region ein noch vielfältigeres Kulturangebot „zum Anfassen und Miterleben“, um sie für die Naturwissenschaften zu begeistern und ihre persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten zu entdecken.

Prof. Dr. Nikolaus F. Rentschler, Aufsichtsratsvorsitzender der Rentschler Biopharma SE, kommentierte: „Durch ihr größtenteils ehrenamtliches Engagement leisten die Mitglieder des Vereins Volkssternwarte Laupheim einen Beitrag zu einer neugierigen, aufgeklärten Gesellschaft, die den Wissenschaften gegenüber offen ist, Erfindergeist belohnt und auf nach­haltigen Nutzen bedacht mit unserem blauen Planeten umzugehen weiß. Diesen Einsatz möchten wir fördern, denn er verbindet uns mit dem Planetarium: Auch unser Familienunter­nehmen konnte diese Entwicklung, seit seiner Gründung vor etwas mehr als 150 Jahren, nur dank aufgeweckter und wissbegieriger Menschen schaffen. Mit ihnen arbeiten wir seit Generationen daran, Medizin voranzutreiben und Leben zu schützen.“

Anlässlich der feierlichen Übergabe betonte Christiane Bardroff, Chief Operating Officer von Rentschler Biopharma: „Als in der Region tief verwurzeltes, führendes biopharmazeutisches Unternehmen fühlen wir uns dazu berufen, Wissenschaft mit den Menschen zu teilen, Wege dorthin aufzuzeigen, Barrieren abzubauen und gemeinsam unsere Passion für Fortschritt zu erleben. Mit dem Forum der Astronomie erhält die Region einen weiteren Stützpunkt der Wissenschaftsvermittlung, der besonders dazu beitragen wird, neugierige junge Menschen für naturwissenschaftliche Themen zu begeistern und sie dadurch auch für eine entsprechende Berufswahl zu interessieren. Beides ist ein Schlüsselfaktor für den Erhalt und die Weiterentwicklung regionaler Technologie-, Chemie-, Biotech- und Pharmaunternehmen.“

Michael Bischof, Vorstandsmitglied des Vereins Volkssternwarte Laupheim e.V., bedankte sich bei Rentschler Biopharma für das Engagement: „Die Unterstützung ermöglicht uns, mit dem Forum der Astronomie ein breites Spektrum an Menschen anzusprechen. Mit modernster Technik und inspirierenden Inhalten wird ein vielfältiges Angebot für Familien, Schulklassen, Besucher aus der Region und darüber hinaus geschaffen, das jährlich rund 30.000 Interessierte anzieht. Wir freuen uns, dass wir mit Rentschler Biopharma einen Fürsprecher gewinnen konnten, der uns hilft, mit dem Forum der Astronomie eine nachhaltige Erweiterung der wissenschaftlichen Entdeckungs- und Bildungsmöglichkeiten in der Region zu schaffen.“

Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktions­unternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie damit verbundene Beratungsleistungen einschließlich Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Um best-in-class Formulierungen entlang der biopharmazeutischen Wertschöpfungskette anbieten zu können, ist das Unternehmen eine strategische Allianz mit der Leukocare AG eingegangen. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.200 Mitarbeiter am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie einem zweiten Standort in Milford, MA, USA. In Stevenage, UK, gründete Rentschler Biopharma das auf Zell- und Gentherapie spezialisierte Unternehmen Rentschler ATMP Ltd.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com. Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn und Facebook.

Über Volkssternwarte Laupheim e.V.

Planetarium und Sternwarte in Laupheim ermöglichen jährlich über 30.000 Menschen den Blick ins All.

Der Verein „Volkssternwarte Laupheim e. V.“ wurde 1975 gegründet und hat sich von Beginn an der astronomischen Bildungsarbeit verschrieben. 1990 konnte das neu gebaute Planetarium in Betrieb genommen werden. Der Erweiterungsbau mit den Sternwarten kam 1997 dazu. 2012 wurde das Planetarium grundlegend technisch modernisiert und zählt heute zu den modernsten Zeiss-Planetarien in dieser Größenklasse. Nun greifen die Laupheimer Hobby-Astronomen erneut nach den Sternen und planen die Erweiterung zum „Forum der Astronomie“.

Was für eine Einrichtung in dieser Größenordnung völlig ungewöhnlich ist: hinter den Kulissen ziehen fast ausschließlich Ehrenamtliche die Fäden. Die rund 40 aktiven Mitglieder des Trägervereins Volkssternwarte Laupheim e. V. möchten die Geheimnisse des Universums für alle anschaulich vermitteln.



